【UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ】オモニア・ニコシア 0−1 マインツ（日本時間10月3日／GSPスタジアム）

【映像】華麗なパス＆ゴー→PK獲得の瞬間

日本代表のMF佐野海舟がパス&ゴーでPKを獲得。縦パスから危険なスペースに潜り込んだプレーを、ファンが称賛している。

日本時間10月3日、マインツはUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ（UECL）のリーグフェーズ第1節でキプロスのオモニア・ニコシアと対戦。その73分のことだ。

ボランチの一角で先発した佐野は相手陣内の中央でボールを持つと、コンパクトな足の振りで鋭い縦パスをボックス手前のFWベネディクト・ホラーバッハに送る。ボールは相手DFに突かれて、ペナルティーアーク付近にこぼれた。

しかし、佐野が飛び込むように素早く回収すると、勢いそのままにボックス内に突進していく。相手3選手がマークしてきた中、3タッチ目でペナルティースポットを越えた瞬間、スライディングで倒されてPKを獲得した。

佐野はチームメイトの手を借りて立ち上がり、スコアレスの中で千載一遇のチャンスを得たプレーを讃えられていた。

ファンもSNS上でリアクション。「おー！佐野ナイス！」「実質佐野のゴール」「佐野のナイスキャリー」「パス出してからよく走ってたな」「あれ？かかってない？」「押されてるやろ」「微妙な感じか？」などとコメントしている。

そのPKをボランチの“相棒”MFナディーム・アミリが成功させた。これが決勝点となり、マインツがアウェイでの大会初戦を1ー0で勝利。フル出場した日本人MFが、白星スタートに貢献した。

なお、佐野は2日に日本代表のメンバーに選出されており、10日はパラグアイ代表戦、14日にはブラジル代表戦に臨む。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ）