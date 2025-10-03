¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¼õ¿Ç¤¬Áý²Ã·¹¸þ¡¢Ì¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¾ì¹ç¤â¡ÄàÈ¯¾É¤È°²½¤ÎÍ½ËÉºöá¤È¤Ï¡ÚÌôºÞ»Õ¤¬²òÀâ¡Û
²ÖÊ´¤ä¿©¤ÙÊª¡¢¥Ï¥¦¥¹¥À¥¹¥È¤Ê¤É¡¢¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¡£´Ø¤ï¤ëÉÂµ¤¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¾É¾õ¤â¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÈ¯¾É¤ä°²½¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¼ïÎà¤È¾É¾õ°ìÍ÷
¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤È¤Ï¡©
¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤È¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂÎ¤Ë³²¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤ÆÃÄê¤Î°ÛÊª¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÌÈ±Ö¤¬²áÅÙ¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ë¤Ï¡¢²ÖÊ´¡¦¿©ÉÊ¡¦¶âÂ°¡¦ÌôÉÊ¡¦º«ÃîÆÇ¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¾É¾õ¤Ï¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¼ïÎà¤äÄøÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½ÅÆÆ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦Ì¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¼À´µ¤Ë¤Ï¡¢µ¤´É»ÙÓÃÂ©¡¦¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÀÉ¡±ê¡¦¥¢¥È¥Ô¡¼ÀÈéÉæ±ê¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ï¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¿Í¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¼À´µ¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¡Ö¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¥Þ¡¼¥Á¡×¤Ø¤ÎÂÐºö¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¼ïÎà¡¦¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¡©
¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ëÉÂµ¤¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¼ïÎà¤ä¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¦µ¤´É»ÙÓÃÂ©¡Ê¤¼¤ó¤½¤¯¡Ë
µ¤´É»ÙÓÃÂ©¤Ï¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤Ë¤è¤êËýÀÅª¤Ê±ê¾É¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤Çµ¤Æ»¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£µ¤Æ»¤Î±ê¾É¤¬Â³¤¯¤È¡¢µ¤Æ»¤ÎÇ´Ëì¤¬²áÉÒ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»É·ã¤Çµ¤Æ»¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê¾É¾õ¤Ï¡¢¤¯¤êÊÖ¤¹³±¡¦¸ÆµÛº¤Æñ¡¦ÓÃÌÄ¡Ê¤¼¡¼¤¼¡¼¡¢¥Ò¥å¡¼¥Ò¥å¡¼¡Ë¡¦Â©ÀÚ¤ì¤Ç¤¹¡£¼ç¤Ê¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤Ï¡¢¥Ï¥¦¥¹¥À¥¹¥È¤ä¥À¥Ë¤¬Â¿¤¯¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¥«¥ÓÎà¡¦²ÖÊ´¡¦¥´¥¥Ö¥ê¤Ê¤É¤Îº«Ãî¡¦¥Ú¥Ã¥È¤ÎÌÓ¤ä¥Õ¥±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢¤¿¤Ð¤³¤Î±ì¤äÂçµ¤Ãæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëPM2.5¤âÓÃÂ©¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¸¶°ø¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÀÉ¡±ê¡Ê²ÖÊ´¾É¡Ë
¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÀÉ¡±ê¤Ï¡¢¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤È¤Ê¤ëÊª¼Á¤òµÛ¤¤¹þ¤ß¡¢É¡Ç´Ëì¤ËÌÈ±ÖÈ¿±þ¤¬µ¯¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÀÉ¡±ê¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î»þ´ü¤À¤±¾É¾õ¤¬¤ß¤é¤ì¤ëµ¨ÀáÀ¤È¡¢1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¾É¾õ¤¬¤ß¤é¤ì¤ëÄÌÇ¯À¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£µ¨ÀáÀ¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë²ÖÊ´¾É¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥®¡¦¥Ò¥Î¥¡¦¥¤¥Í²Ê¡¦¥Ö¥¿¥¯¥µ¤Ê¤É¤Î²ÖÊ´¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯¾É¤·¤Þ¤¹¡£ÄÌÇ¯À¤Ï¡¢¥À¥Ë¤ä¥Ï¥¦¥¹¥À¥¹¥È¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æµ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¼ç¤Ê¾É¾õ¤Ë¤Ï¡¢¤¯¤·¤ã¤ß¡¦É¡¿å¡¦É¡¤Å¤Þ¤ê¡¦É¡¤ä¹¢¤Î¤«¤æ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¦¥¢¥È¥Ô¡¼ÀÈéÉæ±ê
¥¢¥È¥Ô¡¼ÀÈéÉæ±ê¤Ï¡¢¤«¤æ¤ß¤Î¤¢¤ë¼¾¿¾¤¬Á´¿È¤Ë¤Ç¤¤Æ¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤ò¤¯¤êÊÖ¤¹ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£¥¢¥È¥Ô¡¼ÀÈéÉæ±ê¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤Ï¡¢ÈéÉæ¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Æ¡¢¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤ä³°Éô¤«¤é¤Î»É·ã¤Ë²áÉÒ¤Ë¤Ê¤ê¡¢±ê¾É¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ï¡¢¥À¥Ë¡¦¥Û¥³¥ê¡¦²ÖÊ´¡¦¥Ú¥Ã¥È¤ÎÌÓ¤Ê¤É´Ä¶¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤ä¡¢²½¾ÑÉÊ¡¦¶âÂ°¤Ê¤É¤ÎÀÜ¿¨¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ì¤Ë¡¢¿©¤ÙÊª¤¬¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¦¥¢¥ì¥ë¥®¡¼À·ëËì±ê
¥¢¥ì¥ë¥®¡¼À·ëËì±ê¤Ï¡¢¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤È¤Ê¤ëÊª¼Á¤¬·ëËì¤«¤é¿¯Æþ¤·¤Æ¡¢ÌÈ±ÖÈ¿±þ¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£·ëËì¤Ï¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤ÎÎ¢Â¦¤ÈÇòÌÜ¤ò¤ª¤ª¤¦Ëì¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥ì¥ë¥®¡¼À·ëËì±ê¤â¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÀÉ¡±ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢µ¨ÀáÀ¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ë¤â¤Î¤È¡¢µ¨Àá¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤Ï¡¢²ÖÊ´¡¦¥À¥Ë¡¦¥Ï¥¦¥¹¥À¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¤è¤¯¤ß¤é¤ì¤ë¾É¾õ¤Ë¤Ï¡¢ÌÜ¤Î½¼·ì¡¢ÌÜ¤ä¤Ë¡¦¤Ê¤ß¤ÀÌÜ¡¦ÌÜ¤Î¤«¤æ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¦¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®¡¼
¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ï¡¢ËÜÍèÌµ³²¤Ç¤¢¤ë¿©¤ÙÊª¤ò°ÛÊª¤È¸í¤Ã¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¡¢²á¾ê¤ÊÌÈ±ÖÈ¿±þ¤¬¤ª¤³¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦ÈéÉæ¾É¾õ¡§¤¸¤ó¤Þ¤·¤ó¡¦ÀÖ¤ß¡¦¤«¤æ¤ß
¡¦¾Ã²½´ï¾É¾õ¡§Ê¢ÄË¡¦ÓÒÅÇ¡¦²¼Î¡
¡¦Ç´Ëì¾É¾õ¡§¥¯¥Á¥Ó¥ë¤ä¥Þ¥Ö¥¿¤Î¼ð¤ì¡¦É¡¤Å¤Þ¤ê
¡¦¸ÆµÛ´ï¾É¾õ¡§¤Î¤É¤Î°ãÏÂ´¶¡¦³±
¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤È¤Ê¤ë¿©ÉÊ¤Ï¡¢·ÜÍñ¡¦µíÆý¡¦¾®Çþ¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤âÌÚ¤Î¼ÂÎà¡¦¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡¦¹Ã³ÌÎà¡¦µûÍñ¡¦²ÌÊª¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£ÆýÍÄ»ù¤ÇÈ¯¾É¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¸¶°ø¿©ÉÊ¤ÇÂ¿¤¤¤â¤Î¤Ï·ÜÍñ¤äµíÆý¤Ç¤¹¤¬¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÈ¯¾É¤Ç¤Ï²ÌÊª¡¦¹Ã³ÌÎà¡¦¾®Çþ¤¬Â¿¤¤¤Ê¤É¡¢Ç¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤È¤Ê¤ë¿©ÉÊ¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¦¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·¡¼
¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·¡¼¤Ï¡¢½ÅÅÙ¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤ÇµÞÂ®¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Å¬ÀÚ¤Ê½èÃÖ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤ÈÌ¿¤¬´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤ËÀÜ¿¨¸å¡¢¿ôÊ¬¤«¤é¿ô»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÁ´¿ÈÀ¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤¬¸½¤ì¡¢Ê£¿ô¤ÎÂ¡´ï¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢·ì°µÄã²¼¤ä°Õ¼±¾ã³²¤ò¤È¤â¤Ê¤¦¾ì¹ç¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ºÇ¤â´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·¡¼¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï¿©ÉÊ¤Ç¡¢¤Û¤«¤Ëº«Ãî¤äÌôºÞ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·¡¼¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¾É¾õ¤¬Æ±»þ¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·¡¼¤Ç¤ß¤é¤ì¤ë¾É¾õ¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÈéÉæ¾É¾õ¡§¤¸¤ó¤Þ¤·¤ó¡¦¤«¤æ¤ß¡¦ÀÖ¤ß
¡¦Ç´Ëì¾É¾õ¡§ÌÜ¤Î½¼·ì¡¦¥Þ¥Ö¥¿¤ä¥¯¥Á¥Ó¥ë¤Î¼ð¤ì¡¦Àå¤Î°ãÏÂ´¶
¡¦¸ÆµÛ´ï¾É¾õ¡§¤¯¤·¤ã¤ß¡¦³±¡¦É¡¿å¡¦¸ÆµÛº¤Æñ
¡¦¾Ã²½´ï¾É¾õ¡§ÓÒÅÇ¡¦²¼Î¡¡¦·ìÊØ
¡¦¿À·Ð¾É¾õ¡§Æ¬ÄË¡¦°Õ¼±º®Âù¡¦µ¤ÎÏÄã²¼
¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¸¡ººÊýË¡¤Ï¡©
¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¸¡ººÊýË¡¤Ï¡¢·ì±Õ¸¡ºº¡¦¥×¥ê¥Ã¥¯¥Æ¥¹¥È¡¦¥Ñ¥Ã¥Á¥Æ¥¹¥È¡¦Í¶È¯»î¸³¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆâÍÆ¤È¸¡ºº¤ÇÊ¬¤«¤ë¤³¤È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¦·ì±Õ¸¡ºº
·ì±Õ¸¡ºº¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹IgE¹³ÂÎ¤¬¡¢¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤´¤È¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙ´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÂ¬Äê¤·¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¤Ë36¼ïÎà¤«¤é48¼ïÎà¤Î¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤òÄ´¤Ù¤é¤ì¤ë¸¡ºº¤È¡¢¹àÌÜ¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤¦¸¡ºº¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ì±Õ¸¡ºº¤ÇÄ´¤Ù¤é¤ì¤ë¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦ ¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥²¥ó
ÇÀ»ºÊª¡Ê¥¥¦¥¤¡¦¥Ð¥Ê¥Ê¡¦¥ê¥ó¥´¡¦¥½¥Ð¡¦¾®Çþ¡¦ÂçÆ¦¡¦ÊÆ¡¦¥´¥Þ¡¦¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡Ë¡¦µû²ðÎà¡Ê¥Þ¥°¥í¡¦¥µ¥±¡¦¥µ¥Ð¡¦¥¨¥Ó¡¦¥«¥Ë¡Ë¡¦µíÆý¡¦ÍñÇò¡¦¥ª¥Ü¥à¥³¥¤¥É¡ÊÍñÇò¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÀ®Ê¬¡Ë¡¦Æù¡ÊÆÚ¡¦µí¡¦·Ü¡Ë
¡¦²ÖÊ´¥¢¥ì¥ë¥²¥ó
¥¹¥®¡¦¥Ò¥Î¥¡¦¥Ö¥¿¥¯¥µ¡¦¥·¥é¥«¥ó¥Ð¡ÎÂ°¡Ï¡¦¥Ï¥ó¥Î¥¡ÎÂ°¡Ï¡¦¥è¥â¥®¡¦¥«¥â¥¬¥ä¡¦¥ª¥ª¥¢¥ï¥¬¥¨¥ê
¡¦´Ä¶¥¢¥ì¥ë¥²¥ó
¥Ï¥¦¥¹¥À¥¹¥È¡¦¥ä¥±¥Ò¥ç¥¦¥À¥Ë¡¦¥´¥¥Ö¥ê¡¦¥¬¡¦¸¤¤äÇ¤Î¥Õ¥±¡¦¿¿¶ÝÎà¡Ê¥¢¥¹¥Ú¥ë¥®¥ë¥¹¡¦¥¢¥ë¥Æ¥ë¥Ê¥ê¥¢¡¦¥«¥ó¥¸¥À¡¦¥Þ¥é¥»¥Á¥¢¡ÎÂ°¡Ï¡Ë¡¦¥é¥Æ¥Ã¥¯¥¹
¸¡ºº·ë²Ì¤Ï¥¯¥é¥¹0¤«¤é¥¯¥é¥¹6¤Î7ÃÊ³¬¤Ç¼¨¤µ¤ì¡¢¥¯¥é¥¹2°Ê¾å¤¬ÍÛÀ¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤Ç¥¯¥é¥¹2°Ê¾å¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¾É¾õ¤¬¸½¤ï¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤È¤Ï¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤áÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¦¥×¥ê¥Ã¥¯¥Æ¥¹¥È
¥×¥ê¥Ã¥¯¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢ÈéÉæ¤Ë¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤ò¾¯ÎÌ¾è¤»¤Æ¡¢ÀìÍÑ¤Î¿Ë¤ÇÈéÉæ¤Ë¾®¤µ¤Ê½ý¤ò¤Ä¤±¤Æ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£¸¡ºº¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤«¤é15Ê¬¡Á20Ê¬¸å¤ÎÈ¿±þ¤Î¶¯¤µ¡Ê¼ð¤ì¤äÀÖ¤ß¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥ê¥Ã¥¯¥Æ¥¹¥È¤¬Å¬±þ¤È¤Ê¤ë¼À´µ¤Ï¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÀÉ¡±ê¡¦¥¢¥È¥Ô¡¼ÀÈéÉæ±ê¡¦¥¢¥ì¥ë¥®¡¼À·ëËì±ê¡¦¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¡¦¥é¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¡¦ÌôºÞ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ê¤É¤ÎÂ¨»þ·¿¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¦¥Ñ¥Ã¥Á¥Æ¥¹¥È
¥Ñ¥Ã¥Á¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤ò´Þ¤à¥·¡¼¥ë¤òÇØÃæ¤äÏÓ¤ËÅ½¤ê¡¢48»þ´Ö¸å¤ÎÈ¿±þ¤Î¶¯¤µ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥Á¥Æ¥¹¥È¤ÏÃÙ±ä·¿¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÃÙ±ä·¿¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ë¤ÏÀÜ¿¨ÀÈéÉæ±ê¤¬¤¢¤ê¡¢¶âÂ°¡¦²½¾ÑÉÊ¡¦¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡¦ÌôÉÊ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊª¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡ºº²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¦Í¶È¯»î¸³
Í¶È¯»î¸³¤È¤Ï¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÊª¼Á¤ò¼ÂºÝ¤ËÀÝ¼è¤·¤ÆÈ¿±þ¤ò´Ñ»¡¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¡¢¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¿©Êª·Ð¸ýÉé²Ù»î¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¾¯ÎÌ¤Î¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¿©ÉÊ¤òÀÝ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾É¾õ¤ÎÍÌµ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ò¿ÇÃÇ¤¹¤ë³Î¼Â¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¡£½ÅÅÙ¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤¬µ¯¤¤¿¤ê¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·¡¼¤¬µ¯¤¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿©Êª·Ð¸ýÉé²Ù»î¸³¤ÏÀìÌç°å¤Î´ÉÍý¤Î¤â¤È¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¼£ÎÅ¤Ï¤Ç¤¤ë¡©
¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¼À´µ¤òº¬ËÜÅª¤Ë¼£¤¹¤³¤È¤Ï¸½ºß¤Î°å³Ø¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾É¾õ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¤¤¯Ê¬¤±¤ë¤ÈÂÐ¾ÉÎÅË¡¤È¥¢¥ì¥ë¥²¥óÌÈ±ÖÎÅË¡¤Î2¤Ä¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÂÐ¾ÉÎÅË¡¤Ï¡¢¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¾É¾õ¤ò¤ä¤ï¤é¤²¤ë¼£ÎÅ¤È±ê¾É¤ò¤·¤º¤á¤ë¼£ÎÅ¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¼À´µ¤Ï¡¢¼£ÎÅ¸ú²Ì¤¬¸½¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¸øÅª°åÎÅÊÝ¸±¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¤â°åÎÅÈñ¤¬¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ÅÆÆ¤Ê¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾É¾õ¤¬µ¯¤³¤ê¡¢Æþ±¡¤Ê¤É¤Ç¼£ÎÅÈñ¤¬¹â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ÎÍ½ËÉÊýË¡¤Ï¡©
¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ÎÈ¯¾É¤òÍ½ËÉ¤·¤¿¤ê¾É¾õ¤ò°²½¤µ¤»¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤ò¡¢4¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÊ¬¤±¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¹Ô¤¦
Å¬ÀÚ¤Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ï¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¯¾É¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÈéÉæ¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤¬ÈéÉæ¤«¤éÂÎ¤ÎÃæ¤Ø¿¯Æþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹IgE¹³ÂÎ¤¬ºî¤é¤ì¤ÆÌÈ±ÖÈ¿±þ¤¬µ¯¤³¤ë¡Ö·ÐÈé´¶ºî¡×¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ì¥ë¥®¡¼Í½ËÉ¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÈéÉæ¤òÀÐ¤±¤ó¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯ÃúÇ«¤ËÀö¤¤À¶·é¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ÏÈéÉæ¤¬´¥Áç¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊÝ¼¾ºÞ¤òÅÉ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿·À¸»ù¤Î¤³¤í¤«¤éÊÝ¼¾ºÞ¤ÎÅÉÉÛ¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢¥¢¥È¥Ô¡¼ÀÈéÉæ±ê¤ÎÈ¯¾ÉÎ¨¤¬3³äÄã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦¿©»öÀ©¸Â¤ÏºÇÄã¸Â¤Ë¹Ô¤¦
¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¿©»öÀ©¸Â¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¿©¤Ù¤ë¤È¾É¾õ¤¬¸½¤ï¤ì¤ë¿©ÉÊ¤Î¤ß¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¿©ÉÊ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¡¢¾É¾õ¤¬½Ð¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Þ¤Ç¤ÏÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÎÌ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»×¤¤¹þ¤ß¤ä·ì±Õ¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤Î¤ß¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¡¢°å»Õ¤ÎÀµ¤·¤¤¿ÇÃÇ¤Î¤â¤È¤Ë¡¢ºÇÄã¸Â¤Î¿©»öÀ©¸Â¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾ÍèÅª¤Ê¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢Î¥Æý¿©¤Î³«»Ï»þ´ü¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ï¸½ºß¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤áÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¦´¶À÷¾ÉÂÐºö¤ò¹Ô¤¦
¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¼À´µ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âµ¤´É»ÙÓÃÂ©¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¤äºÙ¶Ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾É¾õ¤¬°²½¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æü¤´¤í¤«¤é³°½Ð¸å¤Î¼êÀö¤¤¤ä¤¦¤¬¤¤¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢´¶À÷¾É¤òÍ½ËÉ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬Î®¹Ô¤¹¤ëÁ°¤ËÍ½ËÉÀÜ¼ï¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦Éô²°¤ÎÀ¶ÁÝ¤ò¹Ô¤¦
¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¸¶°ø¤¬¥À¥Ë¤ä¥«¥Ó¡¢¥Û¥³¥ê¤Ê¤É¼¼Æâ¤Î´Ä¶¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Éô²°¤ÎÀ¶ÁÝ¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¤ë¤À¤±ËèÆüÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3Æü¤Ë1²ó¤Ï¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¾²¤ä¾ö¤òÁÝ½ü¤¹¤ë¤È¤¤Ï¥Û¥³¥ê¤¬Èô¤Ó»¶¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÁÝ½üµ¡¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÃúÇ«¤ËÆ°¤«¤¹¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿²¶ñ¤ä¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¿åÀö¤¤¤Ç¤¤ëÁÇºà¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ó¡¢¤³¤Þ¤á¤ËÀöÂõ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿åÀö¤¤¤Ç¤¤Ê¤¤ÁÇºà¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÁÝ½üµ¡¤Ç¤Û¤³¤ê¤òµÛ°ú¤·¤¿¤ê¡¢Å·Æü´³¤·¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥À¥Ë¤¬ÈË¿£¤·¤Ë¤¯¤¤´Ä¶¤Ë¤¹¤ë¤È¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¤È¤¤ÏÁá¤á¤ËÀìÌç°å¤ËÁêÃÌ
¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ï¿È¶á¤Ë¤¢¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊª¼Á¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬´ØÏ¢¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ë¤Ï¡¢µ¤´É»ÙÓÃÂ©¤ä¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÀÉ¡±ê¡¢¥¢¥È¥Ô¡¼ÀÈéÉæ±ê¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾É¾õ¤ÏÈéÉæ¤Î¤«¤æ¤ß¤ä¤¯¤·¤ã¤ß¤«¤é¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·¡¼¤Þ¤ÇÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÐ¾ÉÎÅË¡¤ä¥¢¥ì¥ë¥²¥óÌÈ±ÖÎÅË¡¤Ç¾É¾õ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢¤äÉ¬Í×ºÇ¾®¸Â¤Î¿©»öÀ©¸Â¡¢´¶À÷¾ÉÂÐºö¤ä¤³¤Þ¤á¤ÊÉô²°¤ÎÀ¶ÁÝ¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾É¾õ¤ÎÈ¯¾É¤ä°²½¤òÍ½ËÉ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¤È¤¤ÏÁá¤á¤ËÀìÌç°å¤ËÁêÃÌ¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´Æ½¤¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¢¡²ÃÆ£¤¢¤æÎ¤¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤¢¤æ¤ê¡Ë¡¡Ä´ºÞÌô¶É¤Ç21Ç¯¤Î¼ÂÌ³·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÌôºÞ»Õ¡£Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¿ÇÎÅ²Ê¤ÈºßÂð°åÎÅ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤«¤é°ìÈÌÆÉ¼Ô¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Ë¸þ¤±¤¿¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤°åÎÅ¡¦·ò¹¯¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
