不動産物件の廊下に浮き上がった謎の足跡がSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】近くで見ると…

「拭いても出て来る足跡。 座敷童か知らんけどお前のせいで売れへんねん 年内売れへんかったらお前買い取れよ 」



とその模様を紹介したのは不動産業のわーさん（@tkworks0528）。



廊下に浮かび上がび上がった大きさの違う二つの足跡…中古物件とは言え購入時にはなかったはずなのに…



わーさんにお話を聞いた。



ーーその後、対策はされたのでしょうか？



わー：カビキラーとメラミンスポンジで足跡を全消しして上からラップ貼ってきました。結果は後日またご報告します。



ーー投稿に対し大きな反響がありました。



わー：こんなになるとは思ってなかったですがいろいろしんどい世の中に少しでも楽しみをと思ってます。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「ラップを敷いてもらって、ラップの上に足跡が付くのかラップの下に足跡が付くのか試してみませんか？笑」

「皮脂が染みついて、そこにカビが生えている感じにも見えますな」

「古い家の天井に無数の手形が出てきて心霊かと思ってたけど、実は大工さんの手油で時が経つと浮き出てくるあるある現象…みたいなのをアンビリバボーかほん怖あたりのテレビで観た気がするな」



など数々の驚きの声が寄せられた。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）