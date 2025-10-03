連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合）。朝ドラ通算113作目となる同作は、明治時代の松江を舞台に『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石（高ははしごだか）あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常が描かれます。史実では来日後、記者の仕事を捨てて40歳で松江の英語教師となり、執筆活動を続けた八雲ですが、なぜ彼はそこまで日本に惹かれたのでしょうか？『八雲とセツを追いかけて-神様と妖怪に出会う旅-松江・境港・出雲』の著者で文筆家の譽田亜紀子さんが謎に迫ります。

小泉八雲夫妻がモデルの朝ドラ『ばけばけ』高石あかりさん、ヒロイン・トキは「自分に近すぎて不思議な感覚」松江ロケ報告会

小泉八雲記念館へ

日本が西洋中心主義に傾いた明治という時代、西洋人であった八雲が、ニューオーリンズで日本文化に触れたとはいえ、どうしてこんなにも強烈に日本という国に興味を持ち、そこに生きる人々の魂まで理解したいと思ったのか、不思議で仕方がなかった。

日本の何に彼はそんなに惹かれたのか。もしかするとそれを知ることが、日本を改めて知ることになるのかもしれない。

そんな思いを胸に向かったのは、塩見縄手（しおみなわて）の一角にある小泉八雲記念館である。

「その眼が見たもの」

「その耳が聞いたもの」

「その心に響いたもの」

という3つのコンセプトを掲げ、小泉八雲の生涯を紹介している同館。

彼の生立ちはもとより、来日した時のトランクや洋服、のちに収集したという煙管（きせる）や八雲の東京の書斎の再現など、彼にまつわるさまざまな品や作品が展示されている。

アイルランド人の父とギリシャ人の母のもとに生まれて

八雲は1850年6月27日、ギリシャ西部のイオニア海にあるレフカダ島で、アイルランド人の父とギリシャ人の母のもとに生まれた。



『八雲とセツを追いかけて-神様と妖怪に出会う旅-松江・境港・出雲』（著：譽田亜紀子／中央公論新社）

2歳で父の生家があるアイルランドのダブリンに移るが、気候と文化の違いに馴染めなかった母は、4歳のハーンを置いて生まれ故郷に帰ってしまう。その後、敬虔（けいけん）なカトリック教徒だった父方の大叔母の家に身を寄せ、育てられることになった。しかし、そこでの暮らしは彼にとっては苦しかったようだ。

乳母（うば）が語る妖精譚や怪談を聞くことを何よりも楽しみにしたという。八雲が海水浴好きなのは、このときケルト海で泳ぎを覚えたことに起因している。

アイルランドといえば、今なお多くの神話や伝承が残されていることで知られている。

妖精の国という人もいるくらい、アイルランド人にとって妖精は身近な存在であり、生活の中で話題にするのは普通のことだったようだ。そんな環境の中で乳母から語られる妖精譚は、幼くして母を失い、孤独だった彼の心に染み渡っていったのではないだろうか。

その後、大叔母の意向により13歳で全寮制の神学校に入学するが、厳格な宗教教育や神学校の僧侶たちの偽善的な態度に反発。このことがのちに多神教世界やブードゥー教、そして神道に対する共感につながっていったという。

八雲のコンプレックス

そしてもうひとつ彼の人生に大きな影響を与えたのが、16歳での左目の失明である。



（写真：stock.adobe.com）

さらに大叔母が破産し、17歳で学校を退学することになった八雲は、19歳の時に移民船に乗り、単身アメリカに渡る。そこで厳しい生活を余儀なくされたが、紆余曲折の末、24歳の時、オハイオ州シンシナティで事件記者として才能が開花し、名声が高まっていった。

そんな頃、彼は異界の語りができる女性と恋に落ち結婚。その関係も3年で終止符が打たれるのだが、彼女が語った社会の底辺の人々の暮らしや、奴隷たちの怨念（おんねん）がこもった幽霊譚は、彼の心に影響を与えたという。

このことをきっかけに、白人社会への違和感を強くし、一方で、さまざまな文化が混ざり合うことの豊かさを知り、偏見なく異文化を受け入れていくという、彼のスタイルが作られるようになる。

とはいえ、彼は白人の西洋人である。そこまで異文化や立場が弱い人たちに心を寄せる理由がわからない。

そこで同館学芸企画ディレクターの小泉祥子さんに話を聞くと、「西洋人と言っても八雲は背が小さく、左目も失明していて、自身にコンプレックスを抱いていました。また当時のアメリカにおいてアイルランド移民はマイノリティであり、八雲はアイルランド人であることを隠していたようです」

と、思いもよらない答えが返ってきた。そうだったのか……。

本来の自分を取り戻していこうと

彼は言うなれば、非常に弱い立場の人間だったということになる。心に傷も負っていたことだろう。だからこそ、奴隷として差別される人々や、社会的に弱い立場の女性や子どもに対して心を寄せることができたのだろう。



（写真：stock.adobe.com）

強い白人男性優位主義とも取れる厳格なキリスト教世界よりも、移り住んだルイジアナ州ニューオーリンズやカリブ海のマルティニーク島の、おおらかで多様な文化や民間信仰を目の当たりにして、より異文化へと心が向いていったのかもしれない。

もともと八雲は幼少期の体験から、目に見えないものに対する親和性とトキメキを持ち合わせていた。そこにキリスト教の世界観以外の視点で見聞きした、豊かな民俗文化を持つ世界が上積みされ、日本の神話や神道に対する強い関心と共感を生んだのではないかと想像する。

見えない存在、つまり神々と共に生きる日本人を深く理解しようというマインドは、本来の自分を取り戻していく作業になっていったのかもしれない。

小泉八雲のことを知らなくても「耳なし芳一」や「雪おんな」という話を知っている人は多いだろう。これらは八雲の代表作『怪談』に収められた話で、再話文学と言われるものである。再話文学とは、昔話や伝説、伝承など、すでに人々の中で知られていた物語に、血肉が通った文学的な表現を加え、新たな文学作品として創作したものをいう。

セツから感情や空気を受け取って

この創作に欠かせなかったのが妻のセツである。

セツも幼少期から実母や養母に物語を聞かせてほしいとねだるような、物語好きな子ども時代を過ごしている。八雲と同じように口承文芸に触れて育っていて、こんなにピッタリな組み合わせがあるのかと思うわけだが、彼女の語りは八雲の創作の源泉になった。

「淋（さみ）しそうな夜、ランプの心を下げて怪談を致しました。へルンは私に物を聞くにも、その時には殊（こと）に声を低くして息を殺して恐ろしそうにして、私の話を聞いているのです。その聞いている風がまた如何（いか）にも恐ろしくてならぬ様子ですから、自然と私の話にも力がこもるのです」 （小泉セツ「思い出の記」）

セツの体を一旦通り抜け、彼女の言葉になった怪談を、全神経を集中させて固唾（かたず）をのんで聞く八雲。その時にセツから受け取った感情や空気が、次は八雲の体に入り込み、彼の言葉として新たな物語を紡いでいくということだったのだろう。

だからこそ、物語の読み手はその世界に没入し、怖さを追体験することができた。八雲の著作ではあるが、セツは共同創作者であり、セツなくして八雲の再話文学は生まれなかったと考えられている。

こうして彼を公私共に献身的に支えたセツだが、前出のセツの追懐談「思い出の記」を読むと、2人の間で交わされる独特な日本語「ヘルン言葉」を駆使して、とても温かで愛情に満ちた暮らしを送っていたことが、ヒシヒシと伝わってくる。純粋で、傷つきやすく、繊細なところがある八雲。今で言う生きにくさを抱えながら、それでも身を削って創作活動に心血を注ぐ八雲を必死に支えようとするセツ。

「セツにとって八雲は小泉家の長男みたいな存在だったと思いますよ」と前出の小泉さんも微笑みながら話してくれたが、本当にその通りだなと思うのだ。

八雲の一番の理解者であり、擁護者であり、愛すべき伴侶だったセツ。彼女と暮らすことで、八雲は自身の中にあったコンプレックスが癒（いや）され、幼少期に味わうことができなかった家族の愛というものを存分に知ったのではないだろうか。

そんな八雲だからこそ、弱い立場の人や小さな生き物に寄り添う心、神々という見えない存在や自然に対する畏敬の念を、それまで以上に大切にしたのではないかと想像する。

日本人の奥底に宿る、変わることのない本質を見極めようとしていたのかも

太陽が出たら柏手を打ち、月が綺麗でも柏手を打つ。そんな松江の人々の姿に、自然と共に生きる心を感じ、日本という国にのめり込んだのではなかったか。だから訪れる人の少ない辺鄙（へんぴ）な場所を好んで旅をし、日本人の奥底に宿る、変わることのない本質を見極めようとしていたのかもしれない。



（写真：stock.adobe.com）

彼は、その精神が人間が生きていくために大切なものなのだと、書物にメッセージを込めた。

「今の世界は人間至上主義が極まり、自然がどんどん破壊されて、そこに対する畏敬の念が失われています。他者に不寛容で、内向きになっている。そんな時だからこそ、八雲が持っていた、多様な文化に対する開かれた精神、つまりオープンマインドが必要とされ、見直される時なのではないでしょうか」

と小泉さんは言う。

松江をこよなく愛し、日本、そして日本人の気質を愛した八雲。彼の歩んできた人生や、著作に込めた日本人に対するメッセージや思いを、じっくりと知ることができる小泉八雲記念館。

隣に残される彼が暮らした屋敷と共に、城下町散策の際はぜひとも訪れたい。

