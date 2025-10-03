日本テレビ系『金曜ロードショー』にて、10月24日に実写版『ホーンテッドマンション』（2023年）、10月31日に『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』と『トイ・ストーリー・オブ・テラー！』が2本立てで放送されることが決定した。

参考：『ホーンテッドマンション』に感じる異様な奥行き 娯楽作にとどまらない内容になった理由

10月24日放送の『ホーンテッドマンション』は、東京ディズニーランドをはじめ、世界各地のディズニーランドで人気の同名アトラクションの世界観を実写映画化した作品。念願の豪華なマイホームを手に入れた親子が、除霊のために雇った神父や超常現象の専門家、霊能力者、歴史学者とともに館に住む999人のゴーストたちに立ち向かい、館に隠された悲劇的な真実を暴く物語だ。

監督を務めたのは、俳優、脚本家としても活躍するジャスティン・シミエン。脚本は、リブート版『ゴーストバスターズ』（2016年）のケイティ・ディポルドが手がけた。主人公の皮肉屋の心霊写真家ベンを演じたのは、『ユダ＆ブラック・メシア 裏切りの代償』でアカデミー賞助演男優賞にノミネートされたラキース・スタンフィールド。日本語吹き替えは、2018年に「声優アワード」で新人男優賞を受賞した八代拓が担当した。館を購入したシングルマザーの医師ギャビー役は『スター・ウォーズ』シリーズのアソーカ役で知られるロザリオ・ドーソン、吹き替えは『魔神創造伝ワタル』の田村睦心が担当。調子の良いケント神父役は、脚本も兼任した『ザ・ロイヤル・テネンバウムズ』でアカデミー賞にノミネートされたオーウェン・ウィルソンが演じ、片岡愛之助が吹き替えを務めた。大げさな霊能者ハリエットに扮したのは、エミー賞とグラミー賞を獲得したスタンドアップコメディアンのティファニー・ハディッシュ。吹き替えは土屋アンナが担当した。幽霊屋敷オタクの歴史学者ブルースを演じたのは、『カッコーの巣の上で』でデビュー以降、数々の名画に出演してきたダニー・デヴィートで、吹き替えは温水洋一が担当。水晶玉の中に現れる霊媒師マダム・レオタ役は『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』でアカデミー賞助演女優賞を獲得したジェイミー・リー・カーティスが演じ、吹き替えを小林幸子が担当した。

ハロウィン当日となる10月31日放送の『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』は、ハロウィン・タウンの“カボチャ大王”ことジャック・スケリントンが、陽気で明るいクリスマス・タウンの世界に魅せられ、自分流のクリスマスを計画することから巻き起こる騒動の物語。美しい映像をストップモーションの手法によって描く本作は、人形を1ミリ単位で細かく動かしながら1コマ1コマ撮影するため、100人を超える技術者たちが3年もの制作期間をかけて制作された。

監督を務めたのは、本作が監督デビュー作となり、その後『コララインとボタンの魔女』でアカデミー賞長編アニメーション映画賞にノミネートされたヘンリー・セリック。音楽は、ティム・バートン作品には欠かせないダニー・エルフマンが手がけた。

また、番組の冒頭には、ディズニー＆ピクサー作品『トイ・ストーリー3』のその後を描いた『トイ・ストーリー・オブ・テラー！』が地上波初放送。今回の主人公は、ウッディとTVで共演していたカウガールのジェシー。夜のモーテルでひとりずつ姿を消していくおもちゃたちなどホラーな展開におびえるウッディとバズ、ジェシーだったが、事態は意外な方向に発展していく。監督・脚本は『ファインディング・ドリー』のアンガス・マクレーンが務めている。（文＝リアルサウンド映画部）