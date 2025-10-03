【アリ姉とキリギリス妹】次女を甘やかした代償。自立を促すため心を鬼に！＜第24話＞#4コマ母道場
「孫育」なんて言葉があるように、忙しいパパママたちに代わって祖父母が孫の面倒を見ることもあるでしょう。しかし最初から祖父母に頼る前提なのか、最終手段としてお願いするのかによって、見え方は変わってきます。今回は、同じ年頃の子どもを持つ姉妹が、実母に頼る頻度で問題が勃発するお話です。
第24話 手伝いはおしまい！
【編集部コメント】
なんと……！ 今までであれば受け入れていたクルミさんの申し出を、ハッキリと断った実母さん。きっと今回のことで「手を貸す」が本当に子どものためになるのか気づいたのでしょう。自身の子育ては親に頼れなかったから、子どもにはそんな思いをさせたくない……そのコンプレックスに近い気持ちを娘で昇華させようとしていたのは、紛れもなく実母さんなのです。けれど、それが逆にクルミさんとタカシさんの夫婦としての成長を妨げていることに、ようやく気がついたのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
