¡ÖÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¤¹¤´¤¤»þÂå¡×ÃæÅÄµ×Èþ´ÆÆÄ¤¬10Ç¯¤Ç´¶¤¸¤¿ÊÑ²½¡Ö¿´¤ÏÀÞ¤ì¤ë¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡Ä¡×¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëSV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¡¦SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡Û
¡¡10Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÂçÆ±À¸Ì¿£Ó£Ö¥ê¡¼¥°¤Î½÷»Ò¤Ç¡¢SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤Î»Ø´ø¤ò10µ¨¤Ö¤ê¤Ë¼¹¤ëÃæÅÄµ×Èþ´ÆÆÄ¡Ê60¡Ë¤¬¡ÖÀ¤³¦´ð½à¡×¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤¿2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÀï¤¤¤Î¾ì¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¾¡Éé»Õ¡×¤Î³Ð¸ç¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¡¦¹½À®¡áÀ¾¸ý·û°ì¡Ë
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡¡½6·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Ä¾¸å¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡Ö¾ù¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤òÆü¡¹¤ÎÎý½¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ä¤¯¤ë¤è¤¦¤Ëµá¤á¤¿¡£
¡¡Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢°ìÂÎ²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡ÄºÇ½é¤Ë¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬¤ò¸«¤¿»þ¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯µ¿Ìä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Í¥¾¡¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜÉ¸¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾¡¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¿´¤Î¡Ë¼´¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¡¢ËèÆü¶ì¤·¤¤Îý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¡£
¡¡¡½Áª¼ê¤Î»ÑÀª¤ËÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤«¤é¤«¡©
¡¡Á´¤¯ÊªÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¾¡¤Ä¡×¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£²ù¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢³Ú¤ÊÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¾¡¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤È¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤Á¤éÂ¦¤«¤é¶¯À©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶Ë¤á¤ë¡¢ÄÉµá¤¹¤ë¡¢¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤ë¡Ä¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤À¤È¡¢»ä¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¥³¡¼¥È¤Ç¤ä¤ë¤Î¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¡£¤¤¤¯¤é¡¢¤Û¤á¤Æ¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ï²¿¤ÎÌò¤Ë¤âÎ©¤¿¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤É¤ì¤À¤±¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤«¡¢¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¡¢¥ª¥ÕÆü¤â¤½¤¦¡£¤É¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤«ÌÀ¡¹Çò¡¹¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÍè¤Æ¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¡½ºòµ¨¤Þ¤Ç¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â´Þ¤á¤¿Á´ÂÎ¤ÎÎý½¬ÎÌ¤¬³ÊÃÊ¤ËÁý¤¨¤¿¤ÈÊ¹¤¯¡£
¡¡¤Þ¤º¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¡ÊRS¡Ë¤Î44»î¹ç¤òÀï¤¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ò¸«¤Æ¤âÊ¬¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÐÀî¿¿Í¤Áª¼ê¡Ê¥Î¥Ð¥é¡Ë¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÏÁêÅö¶¯¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¡ÊÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¡ËÈà½÷¤ÎÅØÎÏ¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¦¤Á¡ÊSAGAµ×¸÷¡Ë¤¬Îý½¬¤ò¤ä¤ê¤¹¤®¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÊý¤¬¡¢»ä¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½Àï¤¦°ÊÁ°¤ÎÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡¡»î¹ç¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤È¶ÚÎÏ¤âÂÎÎÏ¤âÍî¤Á¤Æ¡¢ÂÎ¤âºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ºÇÄã¸Â¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢ÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤¿¤Á¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÁö¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ÇÀï¤¤¤¤ì¤ë¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤Ï21¡Á22Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤òºÇ¸å¤ËÍ¥¾¡¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¥×¥í¥»¥¹¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ç¡Êºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºÇ½ª½ç°Ì¤¬¡Ë3°Ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£SAGAµ×¸÷¤ÎÁª¼ê¤ÎÆ°¤¤ò³°¤«¤é¡Ä¤³¤ÎÏÃ¡Ê´ÆÆÄ¡Ë¤ò¤¤¤¿¤À¤¯Á°¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ºÂÎ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Àï¤¦ÂÎ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¿¤Ö¤ó¡ÊÍ¥¾¡¤Ï¡Ë¸·¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£
¡¡¡½Á°²ó¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿10¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Þ¤Ç¤È¥Á¡¼¥à¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢Áª¼ê¤Î°Õ¼±¤Î°ã¤¤¤Ï¡©
¡¡Á°²ó¤âÆ±¤¸¤Ç¤·¤¿¤è¡£¡Ö²¿¤«¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£Îý½¬¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¡Ä¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢À¸¤«¤·ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¸¶°ø¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤Ê¤Î¤«µ»½Ñ¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ï10Ç¯Á°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¼Á¤Ï°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢´ðËÜ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¤¤¤º¤ì¤â3¡½1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡¢Í´ÑµÒ¤Ç¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¡Ê9·î21Æü¤ÎÃæ¹ñ¡¦¾å³¤¸÷ÌÀÍ¥ÇÜ½÷»ÒÇÓµåÂâÀï¡¢Æ±23Æü¤ÎÂçºå¥Þ¡¼¥ô¥§¥é¥¹¡áÂçºåMVÀï¡Ë¤Ç¤ÎÁª¼êµ¯ÍÑ¤«¤é¡¢ÆüËÜ¿Í¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¸½ÍÀïÎÏ¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤³¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÁí¹çÎÏ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£»ä¤Ï³°¹ñÀÒÁª¼êÍê¤ê¤Î¥Ð¥ì¡¼¤Ï¤·¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅÚÂæ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë³°¹ñ¿Í¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤¹¤Í¡£³°¹ñ¿Í¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤«¤Ã¤¿¤éÉé¤±¤ë¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¿Í¤Ç¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤è¤ê¤â¡¢º£¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢SAGAµ×¸÷¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤³°¹ñ¿Í¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Á¡¼¥à¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼³°¹ñ¿Í¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¡¢Êø²õ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£¥á¥ê¥Ã¥È¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ÎÎ¾Êý¤¢¤ë¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Áª¼ê¤ÎÄì¾å¤²¤ä¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¡¢¶¯²½¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¥Þ¡¼¥ô¥§¥é¥¹¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢Ìµ´ÑµÒ¤Ç¤â»î¹ç¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»î¹ç¤Ï¥Þ¥Ê¥ß¡Ê¥»¥Ã¥¿¡¼¤ÎËüÂå¿¿ÆàÈþ¡Ë¤¬¡Ê¥È¥¹¤ò¡Ë¾å¤²¤Æ¡¢¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤Ê¤¤¿Í¿ô¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢6·î¤«¤é¤³¤¦¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½½¢Ç¤²ñ¸«¤Ç¤Ï¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¥¢¥¿¥Ã¥¯¡ÊÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î¥µ¡¼¥Ö¤ò¥ì¥·¡¼¥Ö¤·¤Æ¤«¤é¤Î¹¶·â¡Ë¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤â¼¨¤·¤¿¡£¹â¤¤¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹ÎÏ¤ò»ý¤Ä³°¹ñÀÒÁª¼ê¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¡¼¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤Ï¡Ê¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Î¡ËÃæÅçºé°¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÄË¼ê¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¡ÊÎÏ¤ò¡ËÆÉ¤á¤ë¡¢·×»»¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤¤Â¸ºß¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹OG¤Î¿·ÆéÍýº»¤µ¤ó¤Ë¶á¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÃæÅç¤Ï¥ì¥Õ¥È¤â¥é¥¤¥È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Îý½¬¤â¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£
¡¡¡½Æ±¤¸¤¯¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯ÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿21ºÐ¤ÎËÌÁë°¼²»Áª¼ê¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£ÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤â¶¯¤ß¤Ë¤·¤è¤¦¤ÈÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÌÁë¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È²¡¤·¡¢¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¤Õ¤¿²¡¤·¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£ÀÐÀîÁª¼ê¤äº´Æ£½ÊÇµÁª¼ê¡ÊNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¡Ë¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¡ÊÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡Ë´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤ò²ÝÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÌÁë¤Ë¡Ø¥ª¥Ý¡Ê¥¸¥Ã¥È¡Ë¤ò¤ä¤ë¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¤¤¤ä¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥ì¥Õ¥È¤Ç¤¹¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½½¢Ç¤°ÊÍè¡ÖÀ¤³¦´ð½à¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡Ä¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤ËÆ´¤ì¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£½àÈ÷¡¢µ»½Ñ¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¡Ä¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤¹¤ó¤À¤Ã¤¿¤é²¿¤¬É¬Í×¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¿´¤ÏÀÞ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡©
¡¡ÀÞ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£ÀÞ¤ì¤Þ¤¹¡¢ÀÞ¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢Æ§¤ß½Ð¤¹¤Î¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡Ö¶¯¤µ¡×¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÀÞ¤ì¤¿¤é¡¢ÀÞ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÎÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡£·ë¶É¤Ï¡Ä²¿¤À¤í¤¦¡£¥×¥é¥¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡Ê¥¼¥í¡Ë¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¡£¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤»¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±Íî¤Á¹þ¤à¤È¤¤Ï¡Ê¿¼¤¯¡ËÍî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤¹¤·¡£¼«Ê¬¤«¤éÊÑ²½¤òµá¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÇÈ¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¼«Ê¬¤¬²¿¤òµá¤á¤ë¤Î¤«¤Ç¡¢¿ïÊ¬°ã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½ÃæÅÄ´ÆÆÄ¼«¿È¤Î¿´¤Ï¡©
¡¡¤â¤¦¸½Ìò¤Î»þ¤«¤éÀÞ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ê¶ì¾Ð¤¤¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤³¤òºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤¬Âç¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡£º£¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Þ¤ÀºÃÀÞ¤é¤·¤¤ºÃÀÞ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»×¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë°ì¸À¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤¿¤é¡£µ°Æ»½¤Àµ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Êý¸þÀ¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë´Ø·¸À¤¬¡¢º£¤Î»ä¤ÎÎ©¾ì¡¢Ìò³ä¤Ç¤Ï½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£
¡¡¡½´ÆÆÄ¤Î¡Ö¤Ò¤È¸À¡×¤¬Áª¼ê¤Î²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£ÀèÆü¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¡¢22ºÐ¤ÎµÈÉðÈþ²ÂÁª¼ê¤¬»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥¯¤òÀ¸¤«¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÂÇ¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÈÉð¤Ï¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤ì¤Ð¡¢¤¦¤Þ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Ê¤®¤â¤Ç¤¹¤Í¡£¶âÍö¡ÊÂçºå¡¦¶âÍö²ñ¹â¡Ë½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¤Ï¤Ä¤Ê¤®¤âÃÃ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£µÈÉð¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥ß¥¤¥Ê¡Ê¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Î°æ¾åÌ¤Í£Æà¡Ë¤Ë¤·¤Æ¤â¿´ÇÛ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£µÈÉð¤Ïº£¡¢¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥Ö¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÂÎ¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»î¹ç¤Ç¤Î¥Ç¥£¥°¤ÎÆÉ¤ß¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤³¤âÉð´ï¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤òËÜ¿Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½19ºÐ¤Î°æ¾åÁª¼ê¤Ï¡¢ÂçºåMV¤È¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ÎÂè4¥»¥Ã¥ÈÅÓÃæ¤«¤é½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ºÇÂç11ÅÀº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´ÑµÒÀÊ¤«¤é¤ÎÀ¼±ç¤â¥×¥ì¡¼¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊÍ´ÑµÒ¤Ç¤Î¡Ë¤¢¤Î¶ÛÄ¥´¶¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Îý½¬¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«·Ð¸³¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥ê¡¼¥°¤Î³«ËëÀï¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÎý½¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¡Ä¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢ÂçÂÎ70¡ó¤¬½Ð¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ò´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤â¤ª¼Ú¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢80¡ó¤«¤é90¡ó¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¼«¸Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¼±ç¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢»î¹ç¤Ë¥Õ¥ë¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤Æ¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤ì¤â¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡£
¡¡¡½¤½¤Î³«ËëÀï¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¡¢ºòµ¨2°Ì¤ÎNECÀîºê¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£³«ËëÀï¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Á°²ó´ÆÆÄ»þÂå¤Î14¡Á15Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢Åì¥ì¥¢¥í¡¼¥º¡Ê¸½Åì¥ì¥¢¥í¡¼¥º¼¢²ì¡Ë¤È¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Î·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£Åö»þ¤ÎÅì¥ì¤Ë¤Ï¡¢ÌÚÂ¼º»¿¥¤µ¤ó¤äÇ÷ÅÄ¤µ¤ª¤ê¤µ¤ó¡¢¥»¥Ã¥¿¡¼¤ÎÃæÆ»Æ·¤µ¤ó¤é¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤ÎÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬¤¤¤¿¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡ÊÅö»þµ×¸÷À½Ìô¡Ë¤â´äºäÌ¾Æà¤µ¤ó¡¢¿·Æé¤µ¤ó¡¢ÀÐ°æÍ¥´õ¤µ¤ó¡¢Ä¹²¬Ë¾ÍªÁª¼ê¤È¤¤¤Ã¤¿¾ï¾¡´ü¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬³èÌö¡£1¡½2¤«¤é¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤Ê¤ê·è¾¡Àï¤«¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¶ÛÇ÷¤·¤¿´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤È¤«¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡£ÅÓÃæ¤Ç¡Ö¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤³¤«¤éµÕÅ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¾¡¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê³«ËëÀï¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤Î¡Ë»Ï¤Þ¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡¢»×¤¤½Ð¤Ï¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë¾¡¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡£¤â¤¦¡¢ËèÆü¡Ö»ö·ï¡×¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¿Í¿ô¡Ê15¿Í¡Ë¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤±¤¬¤À¤±¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤¿¤é²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½Á°²ó¤Î´ÆÆÄ»þ¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤òÃæ¿´¤ËÉÔÆ°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÀï¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡³°¹ñÀÒÁª¼ê¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Àè¤Û¤ÉÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´äºä¤ä¿·Æé¤ò¤Ï¤¸¤á¡ÄÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢µã¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Õ¤Æ¤¯¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤³¤Ã¤Á¤âÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤Î34ºÐ¤Ç¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î±É³¨Î¤¹áÁª¼ê¤¬2µ¨Ï¢Â³¤ÇÌ³¤á¤ë¡£Éû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Éû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÃÖ¤¯¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢°ìÄ¹°ìÃ»¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï2¿Í¡ÊËüÂå¤È¥ê¥Ù¥í¤ÎÀ¾Â¼ÌïºÚÈþ¡Ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤â¹Í¤¨¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢²¿¤«»þ´Ö¤Î¥í¥¹¤À¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é±É1¿Í¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤ò¼´¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿Êý¤¬¸úÎ¨¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢°ÊÁ°¤¤¤¿¤È¤¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬±É¤À¤±¤Ç¡¢¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£ËüÂå¤âÀ¾Â¼¤â¡Ê¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Î¡ËÊ¿»³¡Ê»íÕÁ¡Ë¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò»ä¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¸þ¤³¤¦¤â»ä¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¡¢¤½¤³¤Ç»þ´Ö¤Î¥í¥¹¤¬À¸¤¸¤ë¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¥¨¥ê¥«¡Ê±É¡Ë¤Ï°ÊÁ°¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥Ð¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¤Î¤«Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬»ä¤Ï¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡¡¡½Á°²ó´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿10¥·¡¼¥º¥óÁ°¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë°ã¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ä¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¾å¤Ç¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÈðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡£
¡¡ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¡¢¤¹¤´¤¤»þÂå¤Ê¤Î¤Ç¡£¶¯¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¶¯¤¯¡Ä¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¡×¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤¬»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¡¢¾ù¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ»ä¤âÁª¼ê¤ËÌä¤¤¤òÅê¤²¤¿³ä¤Ë¤Ï¡¢ÀµÄ¾¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤â¡Ö²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡Ö¾¡Éé¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤´¶¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¸½Ìò¤Î»þ¤âº£¤â¼«Ê¬¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£¾¡¤Ä¤«Éé¤±¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ÎÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¡¢¾¡ÇÔ¤â´Þ¤á¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë³Ð¸ç¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ä¤ê¤¤ë³Ð¸ç¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£¤¿¤Ö¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢»ä¤Î¥Ð¥ì¡¼¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¾ù¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½º£²ó´ÆÆÄ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤ÆÇº¤ó¤À¤Î¤«¡©
¡¡Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Çº¤ß¤Þ¤¹¤Í¡£¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡ÄÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Þ¤º¡Ö»ä¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤È¡Ö»ä¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦³ëÆ£¤È¡Ä¤½¤ì¤È¡¢»ä¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¤Þ¤À¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÛ¡Ê¤ª¤â¡Ë¤¤¤òÊú¤¨¤Æ°ú¤¼õ¤±¤¿¡£
¡¡ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡Ä¤â¤¦¡Ö¾¡¤ÁÉé¤±¤Ï·ù¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡£¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢40¡Á50Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤ä¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤Ï¡ÖÆü¤Î´Ý¡×¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡ÄÁÛ¤¤¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡¡¡½·èÃÇ¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÅö¤Ë¡¢¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ºÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¡Ä¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¡¢»ýÂ³¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤â¤½¤¦¡£ÂÎÎÏ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£³ëÆ£¤Ïº£¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤â¡¢Âç¤¤Ê»Å»ö¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÀÕÇ¤´¶¤Î¤¢¤ë»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤â¤¦³Ð¸ç·è¤á¤Æ¡Ä¤Ç¤¹¤Í¡£³Ð¸ç¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Îµ®½Å¤Ê»þ´ü¡¢»þ´Ö¤ò¤³¤¦¤·¤ÆÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£²¿¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡£¤¤¤¤»×¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤¤¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¿ÍÀ¸¤òÁª¼ê¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½º´²ì¤Ë¤Ï°ÊÁ°´ÆÆÄ¤Î»þ¤â¹ç½É¤ä»î¹çÅù¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤ÓÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º½ë¤¤¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£»ä¤Î²È¤Ï¿®½£¤Ç¡¢¸þ¤³¤¦¤â½ë¤¤¤Î¤Ï½ë¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¶õµ¤¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡Ä¤¤¤ä¡¢¤À¤¤¤Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢Ê¡²¬¶õ¹Á¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ö¤¦¤ï¡Á¡×¤È¡£¤Ç¤â¡¢³§¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÇ®¤¤¡¢¤½¤·¤Æ²¹¤«¤¤¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¡Ø¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¿©»ö¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£»ä¡¢º´²ìµí¤ÏÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¤Î¤ªÆù¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤ªµû¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÆÃñ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¨¤Ã¡¢ÆüËÜ¼ò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¾ÆÃñ¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½Îã¤¨ÏÃ¤Ç¡¢Á°²ó´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¤Ï¡Ö¥È¥¤¥ì¤Ç¤Õ¤¿¤òÊÄ¤á¤ëÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë½÷À¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÁª¼ê¤ØÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ï¥Ï¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¡Ê¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¹ÔÆ°¤Ë¡ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Á¤Ê¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£ÊÄ¤á¤é¤ì¤Ê¤¤»Ò¤¬¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Ã¯¤À¤í¤¦¡£Ã¯¤À¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤«¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¢¡ÃæÅÄµ×Èþ¡Ê¤Ê¤«¤À¡¦¤¯¤ß¡Ë1965Ç¯9·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¥»¥Ã¥¿¡¼¡£15ºÐ¤Ç½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ë½éÁª½Ð¡£ÆüÎ©¤Î²«¶â´ü¤òÃÛ¤¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿84Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤«¤é88Ç¯¥½¥¦¥ë¡¢92Ç¯¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È3Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2012Ç¯¤Ëµ×¸÷À½Ìô¡Ê¸½SAGAµ×¸÷¡Ë¤Î´ÆÆÄ¤È¤Ê¤ê¡¢ºßÇ¤4¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡Ê¸½SV¥ê¡¼¥°¡Ë¤ò3ÅÙ¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ò4ÅÙÀ©¤·¤¿¡£µ×¸÷À½Ìô¤ÎÁí´ÆÆÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢17Ç¯¤«¤é¤Ï½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¡¢21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¸å¤ËÂàÇ¤¡£25Ç¯6·î¡¢SAGAµ×¸÷¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£