¡ÖºÙ¤¤¤Î¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×Æù¿©·Ï½÷Àà¥Ú¥í¥êá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ªàÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Òá¤Î¹ë²÷¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê
¡ÖÃº¾Æ¤¤Î¹á¤ê¤¬¹¥¤ß¤Ç´¶Æ°¤·¤¿¡×
¡¡àÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Òá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°¤Éô¤Ê¤Ä¤(25)¤¬àÆù¿©·Ï½÷»Ò¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ï¥ï¥¤¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿¡Á¡×¤Ê¤É¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¥Ï¥¦¥¹¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÆÃÂç¤ÎT¥Ü¡¼¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¤òÁ°¤ËÈù¾Ð¤ß¡¢¤¬¤Ã¤Ä¤ê¤¤¤¿¤À¤¯»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥ê¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤À¤±¤É¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿¤ªÆùÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡¡Ãº¾Æ¤¤Î¹á¤ê¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¹¥¤ß¤Ç¡¢´¶Æ°¤·¤¿♡ÀäÂÐ¤Þ¤¿¤¤¤¯¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¹ë²÷¤À¤Í¡×¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¥ê·Ï¡¡ÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ªÆù¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©ºÙ¤¤¤Î¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¤ªåºÎï²á¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£