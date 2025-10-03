31¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡Ê°ñ¾ë¡Ë±¿±Ä²ñ¼Ò¤¬Ì±»öºÆÀ¸¡¢±Ä¶È·ÑÂ³¤·Í½Ìó¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤·
¡¡¡Ê³ô¡Ë¥ê¥³¥ª¡Ê°ñ¾ë¸©±îÅç·´¶Ä®¡Ë¤Ï10·î3Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ËÌ±»öºÆÀ¸Ë¡¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¿½ÀÁ¤·Æ±Æü¡¢´ÆÆÄÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¿½ÀÁÂåÍý¿Í¤ÏÀ¾Â¼Ô¢É§ÊÛ¸î»Î¡Ê¤µ¤¯¤é¶¦Æ±Ë¡Î§»öÌ³½ê¡¢¿·½É¶è»ÍÃ«ËÜ±öÄ®4¡Ý15¡Ë¤Û¤«¡£
¡¡´ÆÆÄ°Ñ°÷¤Ë¤Ï°æ¾åÍµÌÀÊÛ¸î»Î¡ÊÈ¾Â¢ÌçÁí¹çË¡Î§»öÌ³½ê¡¢ÀéÂåÅÄ¶èÆóÈÖÄ®3¡Ý5¡Ë¤¬ÁªÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÉéºÄÁí³Û¤ÏºÄ¸¢¼ÔÌó350Ì¾¤ËÂÐ¤·¤Æ13²¯832Ëü±ß¡Ê2025Ç¯3·î´ü·è»»»þÅÀ¡Ë¡£
¡¡¥´¥ë¥Õ¥³¡¼¥¹¡Ö31¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡×¤Î±¿±Ä¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÉÔÆ°»º»ö¶È¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥´¥ë¥Õ¥³¡¼¥¹¤Ï1991Ç¯¤Ë³«¶È¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Æ¥£¡¼2612¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼35¤Î9¥Û¡¼¥ë¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢Íá¼¼¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢¥Ñ¥¿¡¼Îý½¬¾ì¤âÈ÷¤¨¡¢ÅÔ¿´¤«¤é1»þ´Ö¤ÎÎ©ÃÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¸ÇÄê¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ö31¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡×¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÄÌ¤ê±Ä¶È¤ò·ÑÂ³¤·¡¢Í½Ìó¤ä¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¢¨¡Ê³ô¡Ë¥ê¥³¥ª¡ÊTSR¥³¡¼¥É:292357338¡¢Ë¡¿ÍÈÖ¹æ:7050001013832¡¢±îÅç·´¶Ä®É´¸Í»ÍÃúÊâ460¡¢ÀßÎ©1988¡Ê¾¼ÏÂ63¡ËÇ¯8·î¡¢»ñËÜ¶â6000Ëü±ß¡Ë