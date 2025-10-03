¡¡¡Ê³ô¡Ë¥ê¥³¥ª¡Ê°ñ¾ë¸©±îÅç·´¶­Ä®¡Ë¤Ï10·î3Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ËÌ±»öºÆÀ¸Ë¡¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¿½ÀÁ¤·Æ±Æü¡¢´ÆÆÄÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¿½ÀÁÂåÍý¿Í¤ÏÀ¾Â¼Ô¢É§ÊÛ¸î»Î¡Ê¤µ¤¯¤é¶¦Æ±Ë¡Î§»öÌ³½ê¡¢¿·½É¶è»ÍÃ«ËÜ±öÄ®4¡Ý15¡Ë¤Û¤«¡£
¡¡´ÆÆÄ°Ñ°÷¤Ë¤Ï°æ¾åÍµÌÀÊÛ¸î»Î¡ÊÈ¾Â¢ÌçÁí¹çË¡Î§»öÌ³½ê¡¢ÀéÂåÅÄ¶èÆóÈÖÄ®3¡Ý5¡Ë¤¬ÁªÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÉéºÄÁí³Û¤ÏºÄ¸¢¼ÔÌó350Ì¾¤ËÂÐ¤·¤Æ13²¯832Ëü±ß¡Ê2025Ç¯3·î´ü·è»»»þÅÀ¡Ë¡£

¡¡¥´¥ë¥Õ¥³¡¼¥¹¡Ö31¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡×¤Î±¿±Ä¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÉÔÆ°»º»ö¶È¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥´¥ë¥Õ¥³¡¼¥¹¤Ï1991Ç¯¤Ë³«¶È¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Æ¥£¡¼2612¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼35¤Î9¥Û¡¼¥ë¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢Íá¼¼¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢¥Ñ¥¿¡¼Îý½¬¾ì¤âÈ÷¤¨¡¢ÅÔ¿´¤«¤é1»þ´Ö¤ÎÎ©ÃÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¸ÇÄê¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡Åö½éÊç½¸¤·¤¿²ñ°÷¸¢¤Ë¤ÏÍÂÂ÷¶â½þ´Ô´ü¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤º¡¢Âà²ñ»þ¤ÎÊÖ´Ô¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍÂÂ÷¶â¤Ï¥´¥ë¥Õ¾ì·úÀß¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ËÈñ¤ä¤µ¤ì¡¢ÍÂÂ÷¶âÊÖ´Ô¤Ë½½Ê¬¤Ê¸¶»ñ¤¬Â­¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥Õ¥£¡¼¤È¤ÎÁê»¦¤ä¡¢±Êµ×ºÄ¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤¬¡¢È´ËÜÅª¤Ë²ò·è¤Ç¤­¤º¡¢Ì±»öºÆÀ¸Ë¡¤ÎÅ¬ÍÑ¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ö31¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡×¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÄÌ¤ê±Ä¶È¤ò·ÑÂ³¤·¡¢Í½Ìó¤ä¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£

¢¨¡Ê³ô¡Ë¥ê¥³¥ª¡ÊTSR¥³¡¼¥É:292357338¡¢Ë¡¿ÍÈÖ¹æ:7050001013832¡¢±îÅç·´¶­Ä®É´¸Í»ÍÃúÊâ460¡¢ÀßÎ©1988¡Ê¾¼ÏÂ63¡ËÇ¯8·î¡¢»ñËÜ¶â6000Ëü±ß¡Ë