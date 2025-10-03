身長154cmで最長飛距離は328ヤード！ ドラコンプロの鈴木真緒が夏服にお別れ 「ノースリーブはまた来年かな〜」
ドラコンプロとして数々のタイトルを獲得してきた鈴木真緒が自身のインスタグラムを更新。「もう涼しくなってきたからノースリーブはまた来年かな〜」と記すと、そろそろ着納めとなりそうな明るいグレーのワンピース姿の写真を投稿した。
【連続写真】身長154センチで最長329ヤード！ 鈴木真緒の豪快スイング
ヒナギクなど白い花が咲きそろった中に立ち、上目遣いで自撮りした笑顔の写真にファンは大喜び。「真緒さん、可愛いッ」「ノースリーブ似合ってます」「アイドルか!?」などのメントを寄せていた。また同じドラコンプロとして活躍する梅田日陽が「同じお洋服持ってる」とコメントすると、鈴木は嬉しそうに「おそろいできますね」と答えていたが、それは来年のお楽しみとなりそうだ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
イ・ボミが日本語でSNSを更新 フレアスカートにカーディガンで秋の装い「かわいくないですか」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
岩井明愛&千怜がワイキキの人気Tシャツショップを訪問 階段で撮影した写真が「雑誌の表紙みたい」と大人気！
松山英樹がハマスタ始球式で豪快なピッチングを披露 9日開幕の米ツアー「ベイカレントクラシック Presented by LEXUS」での健闘を誓う！
【連続写真】身長154センチで最長329ヤード！ 鈴木真緒の豪快スイング
ヒナギクなど白い花が咲きそろった中に立ち、上目遣いで自撮りした笑顔の写真にファンは大喜び。「真緒さん、可愛いッ」「ノースリーブ似合ってます」「アイドルか!?」などのメントを寄せていた。また同じドラコンプロとして活躍する梅田日陽が「同じお洋服持ってる」とコメントすると、鈴木は嬉しそうに「おそろいできますね」と答えていたが、それは来年のお楽しみとなりそうだ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
イ・ボミが日本語でSNSを更新 フレアスカートにカーディガンで秋の装い「かわいくないですか」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
岩井明愛&千怜がワイキキの人気Tシャツショップを訪問 階段で撮影した写真が「雑誌の表紙みたい」と大人気！
松山英樹がハマスタ始球式で豪快なピッチングを披露 9日開幕の米ツアー「ベイカレントクラシック Presented by LEXUS」での健闘を誓う！