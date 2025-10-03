＜速報＞石川遼が猛チャージ 大会記録に並ぶ前半「29」で首位と2打差に浮上
＜バンテリン東海クラシック 2日目◇3日◇三好カントリー倶楽部 西コース（愛知県）◇7300ヤード・パー71＞国内男子ツアーは第2ラウンドが進行している。
【写真】石川遼が投入した60度の新ウェッジ
初日を1オーバー・75位タイで終えた石川遼は、第2ラウンド前半で猛チャージ。1番から連続バーディを奪うと、その後も2度の連続バーディを決め、スコアを一気に6つ伸ばし、大会記録タイに並ぶ「29」でハーフターン。首位と2打差のトータル5アンダー・10位タイまで順位を上げている。トータル7アンダー首位には、J・デロスサントス（フィリピン）、石坂友宏、小斉平優和、下家秀琉の4人が並んでいる。米国男子ツアーに参戦中の星野陸也はトータル3アンダー・25位タイ。先週、初優勝を果たした勝俣陵はトータルイーブンパー・62位タイで、それぞれプレーしている。
