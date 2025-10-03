昨シーズンまで村上市が運営していた『ぶどうスキー場』を民間事業者が引き継ぐことが正式に決まりました。



運営を引き継ぐのは、東京のIT企業『シンクファースト』です。村上市が所有するスキー場の設備を3年間無償で同社に貸し出すことが9月末に市議会で可決され、1日は沼前純一社長が市役所を訪問し契約を結びました。



土地はこれまで通り市が地権者との契約を継続し、シンクファーストから賃借料を受け取って地権者に支払います。契約後、沼前社長は施設の内部や備品の状況を確認しました。



■シンクファースト 沼前純一社長

「次の世代に繋げていくために、まずは3年間だがしっかり黒字化してリフトの更新などもできるように頑張っていきたいと思っております。」



シンクファーストは、今シーズンのオープンを目指したいとしています。