佐野勇斗、綾瀬はるかは“親せきのお姉ちゃん”「芸能界に染まってない」 適当ぶりに翻弄される
俳優の綾瀬はるか、M!LKの佐野勇斗、timeleszの寺西拓人が3日、『ベンザブロックプレミアムDX』新製品発表会に登壇した。ドラマでも共演した綾瀬と佐野はすっかり打ち解けた雰囲気。綾瀬はいつもマイペースぶりを発揮し、2人を翻弄した。
【写真】笑顔が素敵！キックターゲット成功に笑顔の寺西拓人
綾瀬は佐野の印象について「気遣いがすごくてスマートで、とってもユーモアがあってかわいらしい。みんなが大好きになってましたよね」とべた褒め。佐野が「本当ですか」と聞き返すと、「きっと…すごく魅力的な方」とほほ笑んだ。
そんな綾瀬に佐野は「なにか変な事を言うのかと（笑）。失礼を承知ですが、初めてあった時に“めっちゃ親せきのお姉ちゃん”と思いました。スタッフさんとも「こんなにフランクな芸能人いるんだ」っていうくらい。芸能界に染まってない」と驚きを明かした。
この日は、3人で商品にちなんだワードをルーレットトーク。最近進化したことを聞かれた綾瀬は「特にこれとはないんですけど…日々進化中です！」とおちゃめに發表。佐野はこれに「適当すぎますって」と呆れ、「思い浮かばなくて」と苦しげな綾瀬に、寺西は「日々進化してるんですもんね」と笑顔をみせた。
長く活躍するための健康維持の「特にやってないんですけど毎日笑顔です。笑顔でいることがなによりも大事と聞いたことがあるので笑顔で生きています」と紹介。綾瀬は「すばらしい答えだと思います。周りのみんなも元気になりますからね」と“適当に”うなずいていた。
3人のほか、山田杏奈、小坂菜緒（日向坂46）が出演する新テレビCM「鼻かぜに進化したベンザ」篇、「のどかぜに進化したベンザ」篇、「熱かぜに進化したベンザ」篇、「せきかぜに進化したベンザ」篇、「みんなのかぜに進化したベンザ」篇は4日から放送開始。
