◇サッカー FIFA U-20ワールドカップチリ2025(9月27日〜10月19日、チリ)

『FIFA U-20ワールドカップチリ2025』は2日、グループEとFの第2節が行われ、全組2試合目までが終了しました。

計24チームが4チームずつ6組に分かれてグループリーグを行い、上位2チームと各組3位の成績上位4チームがノックアウトステージに進出。

グループEでは、初戦で9得点の快勝を飾ったアメリカがフランスに3−0の快勝。2試合で12得点のアメリカが勝ち点6とし、予選突破を決めました。一方、南アフリカはニューカレドニアに5−0で勝利。勝ち点3で並ぶフランスと南アフリカが予選突破をかてけ、第3節で激突します。

グループFでは、初戦白星発進のコロンビアとノルウェーが0−0のドロー決着。ともに勝ち点4としています。ナイジェリアはサウジアラビアに後半アディショナルタイムに決勝点を入れて3−2で勝利。サウジアラビアは予選敗退が確定しました。第3節はナイジェリアとコロンビア、サウジアラビアとノルウェーが激突します。

グループAの日本は、エジプトや開催国のチリに連勝スタート。すでにノックアウトステージ進出を確定させていて、第3節は3日(日本時間は4日午前8時)にニュージーランドと対戦します。

▽日本の対戦スケジュール※現地時間

第1節 9月27日 ○ 2−0 エジプト

第2節 9月30日 ○ 2−0 チリ

第3節 10月3日 ニュージーランド

▽第2節

〈グループA〉

日本 2−0 チリ

ニュージーランド 2−1 エジプト

〈グループB〉

ウクライナ 1−1 パナマ

パラグアイ 0−0 韓国

〈グループC〉

モロッコ 2−1 ブラジル

メキシコ 2−2 スペイン

〈グループD〉

アルゼンチン 4−1 オーストラリア

イタリア 2−2 キューバ

〈グループE〉

南アフリカ 5−0 ニューカレドニア

アメリカ 3−0 フランス

〈グループF〉コロンビア 0−0 ノルウェーナイジェリア 3−2 サウジアラビア