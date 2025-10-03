「コスラバ」奥野壮＆豊田裕大、直筆メッセージ＆“さはなつ”イラスト公開「上手すぎる」「可愛い字」の声
【モデルプレス＝2025/10/03】俳優の奥野壮と豊田裕大がW主演を務めるフジテレビドラマ「コスメティック・プレイラバー」の公式Instagramが、2日に更新された。2人の直筆メッセージとイラストが添えられた2ショットに反響が寄せられている。
【写真】人気BL俳優、上手すぎる直筆イラスト
2026年1月よりSeason2の放送が決定している本作。投稿では、原作「コスメティック・プレイラバー」のGiGOコラボカフェ池袋に訪れた奥野と豊田の2ショットを公開。「お二人のメッセージはコラボカフェ最終日まで残していただくことに ご来店の際はぜひご覧ください」「皆さんの寄せ書きに触発されて（！）それぞれ棗さんと斗真を描きました」と2人の直筆メッセージと、それぞれの役である間宮棗（奥野）と佐橋斗真（豊田）のイラストが描かれている。
この投稿に、ファンからは「イラスト上手すぎる」「イラスト似てる」「可愛い字」「見に行きます」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
