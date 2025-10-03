日向坂46大野愛実、爽やか衣装姿でフレッシュな笑顔「五期生のぽかぽか写真館」最後のメンバー公開
【モデルプレス＝2025/10/03】日向坂46が9月24日、グループの公式サイト内にて新企画「五期生のぽかぽか写真館」をスタート。毎日1人ずつグラビアが掲載される。10月3日、連載企画最後のメンバーとなる大野愛実（おおの・まなみ）の写真が公開された。
【写真】日向坂46五期生、手書きプロフィールで美文字披露
10人目は、 2007年5月5日、東京都出身の大野。公式サイトでは、白Tシャツに花柄のオールインワンをあわせた爽やかなスタイルで、フレッシュな笑顔を浮かべる大野の姿が掲載されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】日向坂46五期生、手書きプロフィールで美文字披露
◆「五期生のぽかぽか写真館」10人目は大野愛実
10人目は、 2007年5月5日、東京都出身の大野。公式サイトでは、白Tシャツに花柄のオールインワンをあわせた爽やかなスタイルで、フレッシュな笑顔を浮かべる大野の姿が掲載されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】