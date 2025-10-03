Hey! Say! JUMP新曲「GHOST」10月8日配信リリース決定 トラジャ宮近海斗＆RHT.・Macotoが振付
【モデルプレス＝2025/10/03】Hey! Say! JUMPが、10月8日にデジタルシングル「GHOST」（ゴースト）を配信リリースすることが決定。Travis Japanの宮近海斗とRHT.のMacotoが振付を担当する。
今回の新曲「GHOST」は、思わず踊り出したくなるキャッチーなハロウィンソングに仕上がった。クールなのに、どこか憎めないゴーストたちを豊かな歌声で存分に表現した、ダークでおちゃめな楽曲に。クラシカルなストリングスとデジタルサウンドの融合、そして中毒性抜群のおちゃめな歌詞で、夜更けのワクワク感を表現している。
本楽曲の振付を担当したのは、宮近海斗（Travis Japan）とMacoto（RHT.）。一音たりとも逃さない音どりの中にも、可愛らしいゴーストが紛れたキャッチーな振り付けに。Music Videoは、Hey! Say! JUMPの公式チャンネルにて、10月8日21時にプレミア公開決定である。（modelpress編集部）
