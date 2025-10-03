テレ朝・安藤萌々アナ、膝丈ワンピで美脚スラリ「上品」「新鮮」の声
【モデルプレス＝2025/10/03】テレビ朝日の安藤萌々アナウンサーが3日、自身のInstagramを更新。膝丈のワンピース姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】テレ朝美人アナ、美脚輝くワンピース姿
安藤は「平日もあと1日！頑張りましょっ」とファンに呼びかけ、衣装姿の写真を公開。黒の膝丈ワンピースを着用し、サイドに白黒のフリルがあしらわれたデザインで、スラリとした美しい脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「上品で素敵」「新鮮な雰囲気」「スタイル抜群」「可愛すぎる」「見惚れてしまう」「いつも見てます」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
