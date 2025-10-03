前田希美、夫・渡邊凌磨選手に甘える姿に反響「あーんしてもらって幸せそう」「可愛すぎてニヤけた」
【モデルプレス＝2025/10/03】モデルの前田希美が10月2日、自身のInstagramを更新。夫でプロサッカー選手の渡邊凌磨選手との動画を公開し、反響が寄せられている。
【写真】前田希美、夫・渡邊選手に密着
前田はケーキとハートの絵文字と、渡邊選手のアカウントを添えて、夫婦の仲睦まじい動画を公開。「あーん」と渡邊選手に食べさせてもらう様子や、渡邊選手の肩に寄り添う姿など、幸せそうな表情を浮かべる前田が印象的な動画となっている。
この投稿に、ファンからは「幸せダダ漏れ」「あーんしてもらって幸せそう」「可愛すぎてニヤけた」「仲良し夫婦」「羨ましい」「微笑ましい」「こっちまで幸せになる」といった声が上がっている。
前田は、2025年4月9日に渡邊選手との結婚を発表した。（modelpress編集部）
