スホ（EXO）主演『世子＜セジャ＞が消えた～禁じられた愛～』のDVDが、12月3日に発売されることが決定した。

本作は、EXOのリーダーであり俳優としても活躍するスホが主演を務める韓国時代劇。スホが演じるのは、朝鮮時代の世子イ・ゴン。王宮の重大な秘密を知ってしまったことで陰謀に巻き込まれ、命を狙われる役どころだ。世子の妻である世子嬪候補ミョンユン役には、『王の愛 ウォル～幻想恋歌～』のホン・イェジが抜擢された。また、世子の腹違いの弟トソン大君役には、『青春ブロッサム』『Bitch X Rich2』『マエストラ』などのキム・ミンギュがキャスティングされている。

王宮の重大な秘密を知ってしまった世子ゴンは、その真相を探ろうとした矢先、何者かにさらわれてしまう。目を覚ますと、そこはミョンユンという娘の部屋。実は彼女の父が、厄払いのために形式上の婚姻を結ばせようとゴンを連れ去ったのだった。この奇妙な出会いをきっかけに、運命の歯車は大きく動き出し、2人は惹かれ合っていく。しかし、ゴンの腹違いの弟テソン大君もまた、命の危機から自分を救ってくれたミョンユンに心を奪われ、切ない三角関係が幕を開けるのだった。

12月3日にDVD-BOX1が、2026年1月7日にDVD-BOX2が発売される。それぞれのBOXには特典として8Pのカラーブックレットと、スホのインタビューや未公開ビハインド映像など特典映像が収録されている。また、12月17日に第1巻～第10巻が、2026年1月7日に第11巻～第20巻がレンタル開始される。

（文＝リアルサウンド編集部）