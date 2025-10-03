元ＡＫＢ４８、ＪＫＴ４８でタレントの高城亜樹（３４）が３日に自身のインスタグラムを更新し、１日からホリプロに移籍したことを報告した。同事務所には、清水エスパルスＤＦの夫・高橋祐治も所属している。

高城は「この度、前所属事務所の株式会社アイエス・フィールドから移籍し、１０月１日より株式会社ホリプロに所属いたしましたことをご報告させていただきます」と伝えた。高城はこの日が３４歳のバースデー。「本日誕生日を迎え、人生の半分、芸能のお仕事をさせていただけでいることに感謝の気持ちでいっぱいです。私がこうして活動できるのも応援してくださるファンの皆様、関係者の皆様のおかげです。本当にいつもありがとうございます」と感謝した。

今後については「新しい環境でより一層精進して参りたいと思っています。これからも応援よろしくお願い致します」とメッセージを寄せた。

同日に「ホリプロ・グループ・ホールディングス」公式インスタグラムでも高城の所属を発表。宣材写真とともに「１０月からホリプロ所属となりました。引き続き応援をよろしくお願いいたします！！」と伝えた。

高城は１９９１年１０月３日、東京都生まれ。２００８年にＡＫＢ４８第６期生オーディションに合格し、翌年チームＡに昇格。派生ユニット「フレンチ・キス」としても活動。２０１６年にＡＫＢ４８を卒業後は、ドラマやバラエティなど幅広く活動。プライベートでは高橋祐治と２０１９年２月に結婚。同年１１月に第１子男児、２２年９月に第２子男児の出産を発表している。