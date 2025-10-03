３日前引けの日経平均株価は前日比６４７円８１銭高の４万５５８４円５４銭。前場のプライム市場の売買高概算は１２億３９４３万株、売買代金概算は２兆７５７８億円。値上がり銘柄数は１２４０、値下がり銘柄数は３２５、変わらずは５０銘柄だった。



日経平均株価は大幅続伸。前日の米株式市場では、ＮＹダウが７８ドル高となり、ナスダック指数やＳ＆Ｐ５００種株価指数も値を上げ主要３指数がそろって最高値を更新した。米追加利下げへの期待が強くハイテク株などが上昇した。これを受けた東京市場も、日経平均株価は値を上げてスタート。午前１０時過ぎには上昇幅は一時８００円を超え９月２５日につけた最高値（４万５７５４円）に迫った。ソフトバンクグループ＜9984＞が初の２万円台に乗せるなどＡＩ関連の半導体関連株を中心に買いが流入した。



個別銘柄では、アドバンテスト＜6857＞や東京エレクトロン＜8035＞が高く、キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が連日の急騰。米オープンＡＩとの提携が報道された日立製作所＜6501＞が大幅高となり、東京電力ホールディングス＜9501＞やソニーグループ＜6758＞が値を上げた。半面、レーザーテック＜6920＞やフジクラ＜5803＞、ＪＸ金属＜5016＞が安く、古河電気工業＜5801＞やサンリオ＜8136＞が軟調だった。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

