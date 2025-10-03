今日もおいしいパスタ、作るぞー！


【写真（全18枚）】「慶ちゃんのバカタレ！（笑）」洗い物が好きすぎて責められまくる小山さん

秋から冬にかけて旬を迎える、栄養たっぷりな鮭を使ったパスタを作ります。鮭のうまみを生かして作る…はずが、クリームソース作りでは大事件勃発！（笑）

みきママ：慶一郎の好きなパスタ、今回も作ります！

小山：よっしゃ！

みきママ：今回のパスタは、慶一郎の好きそうな鮭とイクラを使った、ぜいたくな“貴族の”レシピ！！！

小山：（小声で）イクラ…。

みきママ：ん？

小山：いや、何でもないっス。うれしいですねぇ。よし、やっていこう！

みきママ：（？）　生クリームのかわりにあるモノを使うので、お楽しみに！

クリームパスタの材料はこちら


小山：そうなんだ。まずは…（食材を見つけて）待って、パスタの茹で時間、3分！？

みきママ：あはははは！　3分のパスタ、初めて？

小山：初めて！　7分とかが多くない？

みきママ：パスタに切り込みが入っていて早く茹でられるんだよ。

小山：スゲェ〜！（興奮）

早茹でパスタに大興奮の小山さん


みきママ：食材の準備、まずは玉ねぎ！　薄切りしてください！

小山：はーい。

みきママ：もうさすがに薄切りくらいは完璧だよね？

小山：そうだと思ってたんだけどさ… 母ちゃんの前で玉ねぎ切ったら、「そこはもっと食べられる！」ってめっちゃ怒られた（笑）。茎を残し過ぎたみたい。

みきママ：そりゃそうだよ。こっちはどれだけ無駄なく食べるか考えてるのに（笑）。

包丁さばきに成長を実感


小山：（真剣に玉ねぎをカットして）でもだいぶ成長したよね？

スタッフ：お〜！（拍手）

小山：連載の始めたての頃に比べたら、すごい成長だよ。

みきママ：そうだね。あ、もしかしてちゃんと復習してる…！？

小山：復習っていうか…

みきママ：え、復習してるよね！？！？

小山：人の話、聞いて？（笑）

みきママ：（気にせず）家でも作ってみた？

小山：そんなに作ってはないんだけど…

みきママ：作ってないのぉーっ！？！？　ショーーック！！！！！　読者さんは毎回作ってみきママに写真送ってくれるんだよ？　おまえさんがちゃんとしてくれ(笑)。

小山：うるさいなぁ（笑）。

「教えたレシピで作ってよ！」みきさんご立腹


みきママ：50回以上も続けてきたのに、切れるようになったのは玉ねぎだけ！？（笑）

小山：いや、さすがに何回かはやってみたよ？　カルボナーラも。

みきママ：カルボナーラ！　えらい！　私のレシピで？

小山：私の？　…うん（笑）。

みきママ：そこはこの私のレシピで作ってよ（笑）。これからも復習してね！

少しずつ復習？している様子


みきママ：さぁ、次は鮭を焼くよ！

小山：はーい、焼きましょう。皮ごと？

みきママ：うん、皮ごと。焼けたらハサミでカットするから、そのままフライパンに入れちゃってOK。だってまな板を使いたくないでしょ？

小山：もう玉ねぎのカットで使ってる…（笑）。

みきママ：鮭を切ったまな板はベタつくから洗うのが大変なの。

小山：俺洗い物大好き。

みきママ：みんなの分を慶一郎ができるわけじゃない（笑）！

小山：分かったよ…（笑）。

鮭の焼き目をチェック


おいしそうに焼けました


みきママ：鮭のうまみを生かしてソースを作るから、フライパンは洗わずにね。

小山：はーい。（焼き色を確認して）こんな感じでOK？

みきママ：OK！　おいしそうに焼けてるね！　器に取り出して、３等分くらいに切っておくよ。ここであんまり細かく切らないほうが豪華な仕上がりになります。

鮭をお皿に移して…このあと事件が


（みきさんがソース作りの準備をしていると…）

みきママ：え！？！？！？　何でフライパン、洗ってんの！？！？？

小山：え？（笑）

みきママ：さっき言ったよね！？　フライパンに残った鮭のうまみを利用してソース作るって言ったよね？

一同：（爆笑）

小山：すぐ洗い物したくなっちゃうタイプだから、つい…（笑）。

みきママ：うまみ、うまみ、うまみが…！！！

小山：ヤバイヤバイ…（笑）。

みきママ：慶ちゃんのバカタレ！！！（笑）

小山：洗い物が好きすぎて（笑）。そのままフライパン使いたかったのね。申し訳ないっ！

フライパン、洗っちゃった！


鮭のうまみがソースに必要だったのに〜！


責められまくる小山さん（笑）


みきママ：気を取り直して、ソース作ろっか。…鮭のうまみはなくなっちゃったけどねっ！（笑）

小山：ごめんって（笑）。

目立つ骨を取っておくだけで食べやすさ◎


みきママ：玉ねぎを炒めている間に、鮭の大きな骨だけ取っておくね。

小山：玉ねぎはどのくらい火を通すの？

みきママ：飴色になるくらいまでしっかり炒めてOKだよ。

小山：は〜い。

ソース作りで名誉挽回中（笑）


パスタのお湯も準備バッチリ


みきママ：玉ねぎが飴色になったら、小麦粉を加えてさらに炒める。そのあと、生クリームの使うのは牛乳と粉チーズ！

小山：へ〜。

みきママ：ソースをダマにしないためのコツは、小麦粉の粉っぽさがなくなるまでしっかり馴染ませておくことと。それと、生クリームのかわりに使う牛乳をすこーしずつ加えること！

小山：そうなんだ。みきの性格的に、牛乳はドバッと入れたくならない？（笑）

みきママ：ホワイトソースはね、少しずつ牛乳入れないとダマになって痛い目にあってきたから、ちゃんとやります！

牛乳は少しずつ、すこーしずつが鉄則！


大爆笑のソース作り


トッピングは豪華に♪ 後編もお楽しみに


貴族のパスタ　鮭とイクラのクリームソース

＜材料＞2人前

甘塩鮭…3切れ

イクラ…2パック

タマネギ…1個

バター…20g

おろしにんにく…大さじ1/2

薄力粉…大さじ2

牛乳…400cc

顆粒コンソメスープの素…大さじ1.5

砂糖…小さじ1

粉チーズ…大さじ2

コショウ…少々

小ネギ、刻み海苔…お好みで

＜作り方＞

【1】バター、鮭、タマネギを炒める。鮭は焼けたらいったん取り出す。

【2】タマネギがしんなりしたら、薄力粉を入れて炒め、牛乳、顆粒コンソメを入れて、とろみがついたら、茹でたパスタ（200g）を入れ、おろしにんにく、粉チーズ、コショウを入れて絡めて皿に盛る。最後にイクラをのせて出来上がり。

■PROFILE

小山慶一郎●1984年5月1日生まれ、神奈川県出身。NEWSのメンバー。「よんチャンTV」（MBSテレビ/15:40-19:00）の木曜レギュラー、「NEWS小山のおしゃキャン！どう？」（フジテレビ※関東ローカル）が月1回放送。

・Instagram@keiichiro.koyama

・YouTube@CHOI_YAMA

・TikTok@keiichiro.koyama_0501

・Weibo　 https://weibo.com/u/7993722057

・RED　https://www.xiaohongshu.com/user/profile/65bd3035000000000903ee29

みきママ●お家料理研究家。著書は累計250万部を突破。管理栄養士を目指し42歳で大学に再入学したことも話題に。小山慶一郎さん（NEWS）の実姉としても知られる。最新著書に『みきママの東大合格弁当』（扶桑社）がある

・Instagram@mikimama_official

＜スタッフ＞

調理／みきママ　撮影／福井麻衣子　スタイリング（衣装）／三島和也（Tatanca）　スタイリング（フード）／カナヤマヒロミ　ヘア&メイク／佐藤真希　取材・文／川倉由起子

＜衣装協力＞

みきママさん▶シャツ/￥3,290/パンツ/￥3,990/共に AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）/共に AMERICAN HOLIC プレスルーム（アメリカンホリック プレスルーム）