「何で洗ってるの⁉!?」小山姉弟のクリームパスタ作り、爆笑の事件勃発で大荒れ!?
秋から冬にかけて旬を迎える、栄養たっぷりな鮭を使ったパスタを作ります。鮭のうまみを生かして作る…はずが、クリームソース作りでは大事件勃発！（笑）
みきママ：慶一郎の好きなパスタ、今回も作ります！
小山：よっしゃ！
みきママ：今回のパスタは、慶一郎の好きそうな鮭とイクラを使った、ぜいたくな“貴族の”レシピ！！！
小山：（小声で）イクラ…。
小山：いや、何でもないっス。うれしいですねぇ。よし、やっていこう！
みきママ：（？） 生クリームのかわりにあるモノを使うので、お楽しみに！
小山：そうなんだ。まずは…（食材を見つけて）待って、パスタの茹で時間、3分！？
みきママ：あはははは！ 3分のパスタ、初めて？
小山：初めて！ 7分とかが多くない？
みきママ：パスタに切り込みが入っていて早く茹でられるんだよ。
小山：スゲェ〜！（興奮）
みきママ：食材の準備、まずは玉ねぎ！ 薄切りしてください！
小山：はーい。
みきママ：もうさすがに薄切りくらいは完璧だよね？
小山：そうだと思ってたんだけどさ… 母ちゃんの前で玉ねぎ切ったら、「そこはもっと食べられる！」ってめっちゃ怒られた（笑）。茎を残し過ぎたみたい。
みきママ：そりゃそうだよ。こっちはどれだけ無駄なく食べるか考えてるのに（笑）。
小山：（真剣に玉ねぎをカットして）でもだいぶ成長したよね？
スタッフ：お〜！（拍手）
小山：連載の始めたての頃に比べたら、すごい成長だよ。
みきママ：そうだね。あ、もしかしてちゃんと復習してる…！？
小山：復習っていうか…
みきママ：え、復習してるよね！？！？
小山：人の話、聞いて？（笑）
みきママ：（気にせず）家でも作ってみた？
小山：そんなに作ってはないんだけど…
みきママ：作ってないのぉーっ！？！？ ショーーック！！！！！ 読者さんは毎回作ってみきママに写真送ってくれるんだよ？ おまえさんがちゃんとしてくれ(笑)。
小山：うるさいなぁ（笑）。
みきママ：50回以上も続けてきたのに、切れるようになったのは玉ねぎだけ！？（笑）
小山：いや、さすがに何回かはやってみたよ？ カルボナーラも。
みきママ：カルボナーラ！ えらい！ 私のレシピで？
小山：私の？ …うん（笑）。
みきママ：そこはこの私のレシピで作ってよ（笑）。これからも復習してね！
みきママ：さぁ、次は鮭を焼くよ！
小山：はーい、焼きましょう。皮ごと？
みきママ：うん、皮ごと。焼けたらハサミでカットするから、そのままフライパンに入れちゃってOK。だってまな板を使いたくないでしょ？
小山：もう玉ねぎのカットで使ってる…（笑）。
みきママ：鮭を切ったまな板はベタつくから洗うのが大変なの。
小山：俺洗い物大好き。
みきママ：みんなの分を慶一郎ができるわけじゃない（笑）！
小山：分かったよ…（笑）。
みきママ：鮭のうまみを生かしてソースを作るから、フライパンは洗わずにね。
小山：はーい。（焼き色を確認して）こんな感じでOK？
みきママ：OK！ おいしそうに焼けてるね！ 器に取り出して、３等分くらいに切っておくよ。ここであんまり細かく切らないほうが豪華な仕上がりになります。
（みきさんがソース作りの準備をしていると…）
みきママ：え！？！？！？ 何でフライパン、洗ってんの！？！？？
小山：え？（笑）
みきママ：さっき言ったよね！？ フライパンに残った鮭のうまみを利用してソース作るって言ったよね？
一同：（爆笑）
小山：すぐ洗い物したくなっちゃうタイプだから、つい…（笑）。
みきママ：うまみ、うまみ、うまみが…！！！
小山：ヤバイヤバイ…（笑）。
みきママ：慶ちゃんのバカタレ！！！（笑）
小山：洗い物が好きすぎて（笑）。そのままフライパン使いたかったのね。申し訳ないっ！
みきママ：気を取り直して、ソース作ろっか。…鮭のうまみはなくなっちゃったけどねっ！（笑）
小山：ごめんって（笑）。
みきママ：玉ねぎを炒めている間に、鮭の大きな骨だけ取っておくね。
小山：玉ねぎはどのくらい火を通すの？
みきママ：飴色になるくらいまでしっかり炒めてOKだよ。
小山：は〜い。
みきママ：玉ねぎが飴色になったら、小麦粉を加えてさらに炒める。そのあと、生クリームの使うのは牛乳と粉チーズ！
小山：へ〜。
みきママ：ソースをダマにしないためのコツは、小麦粉の粉っぽさがなくなるまでしっかり馴染ませておくことと。それと、生クリームのかわりに使う牛乳をすこーしずつ加えること！
小山：そうなんだ。みきの性格的に、牛乳はドバッと入れたくならない？（笑）
みきママ：ホワイトソースはね、少しずつ牛乳入れないとダマになって痛い目にあってきたから、ちゃんとやります！
貴族のパスタ 鮭とイクラのクリームソース
＜材料＞2人前
甘塩鮭…3切れ
イクラ…2パック
タマネギ…1個
バター…20g
おろしにんにく…大さじ1/2
薄力粉…大さじ2
牛乳…400cc
顆粒コンソメスープの素…大さじ1.5
砂糖…小さじ1
粉チーズ…大さじ2
コショウ…少々
小ネギ、刻み海苔…お好みで
＜作り方＞
【1】バター、鮭、タマネギを炒める。鮭は焼けたらいったん取り出す。
【2】タマネギがしんなりしたら、薄力粉を入れて炒め、牛乳、顆粒コンソメを入れて、とろみがついたら、茹でたパスタ（200g）を入れ、おろしにんにく、粉チーズ、コショウを入れて絡めて皿に盛る。最後にイクラをのせて出来上がり。
