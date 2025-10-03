丘みどり、秋が香る“おうちごはん”を披露 品数豊かな食卓ショットに反響「どの料理もおいしそう」「ママがお料理上手だから娘ちゃんも幸せですね」
歌手の丘みどり（41）が2日、自身のインスタグラムを更新。「丘さんちの秋ごはん」「#秋の味覚 #食欲の秋」とつづり、品数豊富な食卓ショットを公開した。
【写真】「どの料理もおいしそう」「料理上手」秋が香る“おうちごはん”披露の丘みどり
テーブルには、すだちに大根おろしを添えたさんまの塩焼き、炊き込みご飯、汁物、サラダなどが見栄え良く並んでいる。
彩り豊かな“おうちごはん”に、ファンからは「どの料理もおいしそう」「松茸＆さんまサイコーですね」「みどりさん、料理上手」「ママがお料理上手だから娘ちゃんも幸せですね」「めっちゃ最高の秋ごはん」など、さまざまな声が寄せられている。
丘は2005年8月「おけさ渡り鳥」でデビュー。17年大みそか『第68回 NHK紅白歌合戦』で初出場を果たした。プライベートでは、21年4月に一般男性と結婚。同年10月に長女が誕生した。
【写真】「どの料理もおいしそう」「料理上手」秋が香る“おうちごはん”披露の丘みどり
テーブルには、すだちに大根おろしを添えたさんまの塩焼き、炊き込みご飯、汁物、サラダなどが見栄え良く並んでいる。
彩り豊かな“おうちごはん”に、ファンからは「どの料理もおいしそう」「松茸＆さんまサイコーですね」「みどりさん、料理上手」「ママがお料理上手だから娘ちゃんも幸せですね」「めっちゃ最高の秋ごはん」など、さまざまな声が寄せられている。
丘は2005年8月「おけさ渡り鳥」でデビュー。17年大みそか『第68回 NHK紅白歌合戦』で初出場を果たした。プライベートでは、21年4月に一般男性と結婚。同年10月に長女が誕生した。