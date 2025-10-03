今夜の『ナイトスクープ』バッテリィズ・エース新探偵、地元・西成で調査「一発目、これじゃないとダメですか？」
きょう3日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（後11：17 ※関西ローカル）では、新探偵となったお笑いコンビ・バッテリィズのエースが「前歯がない人vs奥歯がない人」を調査する。
【番組カット】ド派手な衣装で登場！新探偵のエース
スタジオに万雷の拍手で迎えられたエースは、「ほんとに子どもの頃から番組を見てたので、『M-1』の決勝に行った時よりうれしかったです」と探偵に選ばれた時の感想を満面の笑みで明かした。また、生まれる前から放送されている番組だけに「探偵になれるかな？とか、考えたこともなかったです」と、いまだ夢見心地の様子。さらに、「今、オープニング曲が流れたじゃないですか。正直、スッーと涙が出てきちゃって」と言うが、円広志特命局長から「いつ、涙ふいたん？」とツッコまれる。
エース探偵のデビュー作は「どっちが大変？前歯がない人vs奥歯がない人」。前歯がない人と、奥歯がない人では、どちらが大変か調べてほしいという依頼。エースは「一発目、これじゃないとダメですか？もっと（違う依頼が）来てるはずでしょ。この番組は、変なことばっかりなのは分かってたんです。だから心の準備はできてたんですよ。にしても、それを上回るぐらい変な依頼で…」とボヤく。
VTRの冒頭でも、伝説の“探偵マイク”をスタッフから渡され「これはうれしいわ。気合入ってきた」と大喜びのエース。依頼者の女性も探偵就任を祝福してくれるのだが、ほどなく依頼者が「仕事に戻らないと」と帰ってしまう。すると、エースは急に「一発目で一人？その準備はできてなかったですわ」と不安な表情になってしまう。
そこでエースの地元の西成で調査を開始。安心したのか、街角で次々と前歯のない人、奥歯のない人を探し出し、“あるある”を聞き出していく。するとエースの底抜けに明るいインタビューに、強烈な爆笑エピソードが続出する。だが、どちらが大変なのかは分からずじまい。そこで、居酒屋で「奥歯のない人vs前歯のない人」による、“どちらが大変か”対決を決行するのだが、はたして結果は。
このほか、間寛平探偵「怪しいのぞきのおじいさん」、せいや探偵「せいや嫌いの妻」を届ける。
