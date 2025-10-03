『ONE PIECE』作者体調不良により次号休載 少年週刊ジャンプが発表「先生の体調は現在回復」
週刊少年ジャンプの編集部は3日、公式Xを通じて、「週刊少年ジャンプ」45号（10月6日発売）の『ONE PIECE』が、作者体調不良により休載となると報告した。
【写真】「ONE PIECE スタッフ」公式Xに投稿された報告全文
Xでは「週刊少年ジャンプ45号（10月6日発売）の『ONE PIECE』は、作者体調不良により休載となります」と伝え、「なお、45号の目次やアンケートハガキに『ONE PIECE』が掲載されていますが印刷の工程上、修正が間に合いませんでした。お詫び申し上げます」とつづった。
「続きは週刊少年ジャンプ46号（10月14日[火]発売）に掲載されます。先生の体調は現在回復されています。これからも『ONE PIECE』を応援の程、よろしくお願いいたします」と説明した。
「ONE PIECE スタッフ」の公式Xも同様に投稿した。
