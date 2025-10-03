『呪術廻戦』アニメ5周年で新ビジュアル第2弾解禁 声優＆アーティスト14人よりお祝いコメント
アニメ『呪術廻戦』第1期第1話が放送された2020年10月3日から、本日5周年を迎えたことを記念して“『呪術廻戦』５周年ビジュアル第2弾”が解禁された。あわせて出演キャスト、アニメ第1期OP&EDテーマを担当したアーティストよりお祝いコメントが到着した。
【画像】凛々しい乙骨＆五条悟 公開された『呪術廻戦』新ビジュアル＆グッズ
解禁された５周年ビジュアル第2弾では、『劇場版 呪術廻戦 0』で描かれた乙骨憂太や禪院真希、狗巻棘、パンダの姿、そしてTVアニメ第2期「懐玉・玉折」で描かれた高専時代の五条 悟、夏油 傑、家入硝子の姿が映し出されている。
すでに解禁となっている第1弾ビジュアルとなんと繋がり、『呪術廻戦』の歴史を楽しむことができる5周年の幕開けを彩るビジュアルを楽しめる。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が2026年1月より放送される。
虎杖悠仁役：榎木淳弥
アニメ放送５周年おめでとうございます！僕自身『呪術廻戦』にとても多くのものを与えていただいたので、作品にお返しができるようにこれからも頑張っていきたいと思います！そして原作のラストまでアニメ化ができますように、引き続き応援よろしくお願いします！
伏黒恵役：内田雄馬
呪術廻戦アニメ放送5周年おめでとうございます！個性的なキャラクターたち。スピーディな展開の物語。どれもが魅力的で、自分自身も楽しみながら収録に参加させていただいています。原作、アニメをはじめとして様々な展開をしている呪術廻戦を引き続きお楽しみください。まずはアニメ「死滅回游」の収録を頑張ります！
釘崎野薔薇役：瀬戸麻沙美
「呪術廻戦」放送5周年、本当におめでとうございます！野薔薇さんを演じられたこと、そしてイベントなどを通してファンの皆さんの熱い想いに触れられたことが何よりの思い出です。この先もアニメやさまざまなコンテンツで盛り上がる呪術廻戦を期待しています！
五条悟 役：中村悠一
アニメ5周年おめでとうございます。とはいえ5年間ずっと走り続けてきたわけではないので、「もう？！」というのが正直な感想です。 周年を記念してさまざまな媒体で特集を組んでいただき、各所にコメントも寄せていますので、もしよろしければそちらもご覧いただけますと幸いです。 そして、これまで支えてくださったファンの皆さまのおかげで、この作品が長く愛され続けていることを実感しています。日々の応援や温かい声援が、スタッフ、キャスト一同にとって大きな励みとなっています。本当にありがとうございます。 引き続き『呪術廻戦』の応援をよろしくお願いいたします。 そして、これからますます盛り上がっていくシリーズを、ぜひ一緒に楽しみに待っていてください！
日下部篤也役：三木眞一郎
『呪術廻戦』アニメ放送開始から5周年おめでとうございます!参加させていただいている身としては精進するしかありませんこれからもよろしくお願いいたします
家入硝子役：遠藤綾
アニメ放送５周年おめでとうございます。家入硝子は、私自身としてはとても新鮮な役柄だったので、収録は毎回ドキドキソワソワしていました。個性的なキャラクターとそれを演じる役者さん方の役作りを間近で見ることができ、初心を思い出し、目標を見つけ、学ぶことの多い貴重な時間をいただきました。ひとつの青春のような日々だったのかもしれません。まだまだアニメは続きます。一緒に彼らを見守っていきましょう。
夜蛾正道役：黒田崇矢
「呪術廻戦」アニメ放送5周年おめでとう御座います！夜蛾正道を演じさせて頂いている、黒田崇矢です。3年連続でロサンゼルスに行ったのですが、アメリカでも「呪術廻戦」は多くの方に知られていて、その作品に参加させて頂いている事を大変誇りに思えました！次は10周年を迎えられる様に私もみなさんと一緒に応援していきたいと思っています！5周年！おめでとう！！！
伊地知潔高役：岩田光央
呪術廻戦のアニメの放送が始まって5周年を迎えたとの事。 おめでとうございます！ 早いですねー、もう５年が経ったのですね。私はこの作品で伊地知さんと言う、この作品の登場人物で唯一の良心とも言われている彼の声を担当できて、大変光栄に思っております笑 個人的にも大好きなこの呪術廻戦、いよいよ第3期「死滅回游」編が始まります。私も皆さんと共に楽しんでいきたいと思います
新田明役：徳井青空
5周年おめでとうございます！新田明役として作品に携われたことを大変嬉しく思います。アニメ呪術廻戦の繊細で丁寧なのに迫力ある戦闘シーンが大好きです！
なんてカッコよくてワクワクする映像なんだとオンエアの度に感動していました。
新田ちゃんとして渋谷事変での苦しい状況は胸にくるものがありましたが、クライマックスは映像が凄すぎて何度も繰り返し見たくなるジレンマ…！これから先の物語はもちろん、これまでの物語も繰り返し楽しんでいただけたら嬉しいです。
吉野順平役：山谷祥生
「アニメ放送開始から 5 周年、おめでとうございます。当時、演じさせていただく順平君の未来は決まっているにも関わらず、何かがどうにかこうにかなってその先も演じられないかなぁと益体もないことを夢想しながら台本を読んでいたのを覚えています。関わらせていただいた時間は決して長い時間とは言えないですが、自分含め多くの方にとって深く印象に残る作品に参加させていただき本当に光栄です。原作、メディア展開共々、更なる発展をお祈りさせていただきます。改めてアニメ 5 周年、おめでとう！」
第１期第1クールOPテーマアーティスト：Eve
"廻廻奇譚"を書いていたときは、まだアニメが始まる前でした。愛読していた呪術廻戦がアニメ化されると聞いた時、一読者として本当に嬉しくて、そのちょっとあとに主題歌を作らせて頂くことが決まった時は驚きと喜びが混じり、自分ならOPでこういう音楽が流れてきてほしいと毎日イメージを繰り返し繰り返ししていた記憶が懐かしいです。今では呪術廻戦という作品の大きさに、自分が関わらせて頂いたことが夢みたいな気持ちでいます。死滅回游編も本当に楽しみです、一視聴者として最後まで物語を見守っていけたらと思っています。
第１期第1クールEDテーマアーティスト：ALI
東京のスナック、台北のクラブ、ソウルの服屋、上海の素敵な料理屋、バンコクのプールサイド、九龍の路上、サンパウロのサウナ、ブエノスアイレスのパン屋、ジェッダの宝石屋、バンクーバーの空港、サンディエゴのバー、日本中、世界中に行くたびに、街の片隅でみんなが呪術廻戦を通して知ってくれて話しかけてくれて、喜んでくれました。これらの会話や笑顔がどれだけ素晴らしくて、僕の人生を豊かにしてくれてる事が少しでも伝われば嬉しいです。これからも、監督、制作チーム、関わっているすべてのスタッフさんそして、芥見下々先生 (呪術廻戦≡楽しく読ませて頂いてます) に感謝と応援の気持ちをおくりたいと思ってます。呪術廻戦万歳！！音楽万歳！ LEO (ALI)
第１期第2クールO Pテーマアーティスト：Who-ya Extended
第１期第2クールO Pテーマ『VIVID VICE』を担当させていただいたWho-ya Extendedです。アニメ放送5周年おめでとうございます。数年経った今でも、テレビで映像と共に自分達の楽曲が流れた瞬間の嬉しさを鮮明に思い出します。今まで沢山の国々でこの楽曲と共に旅をしてきましたが、どこに行っても反響の大きさに驚かされます。誰かの背中を押したいと思い作った楽曲が、いつしか自分達の背中を押してくれるようになりました。国や文化を超え世界中で愛される「呪術廻戦」が、この先も更に愛され続けることを願っています！
第１期第2クールEDテーマアーティスト：Co shu Nie
『呪術廻戦』アニメ放送5周年おめでとうございます。世界中で愛されている、大好きなこの作品に携わらせていただいたことをとても光栄に感じております。
国内外、どの国であっても「give it back」を演奏させていただく度に『呪術廻戦』の影響力の大きさに圧倒されます。改めて、『呪術廻戦』アニメ放送5周年、おめでとうございます！
【画像】凛々しい乙骨＆五条悟 公開された『呪術廻戦』新ビジュアル＆グッズ
解禁された５周年ビジュアル第2弾では、『劇場版 呪術廻戦 0』で描かれた乙骨憂太や禪院真希、狗巻棘、パンダの姿、そしてTVアニメ第2期「懐玉・玉折」で描かれた高専時代の五条 悟、夏油 傑、家入硝子の姿が映し出されている。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が2026年1月より放送される。
虎杖悠仁役：榎木淳弥
アニメ放送５周年おめでとうございます！僕自身『呪術廻戦』にとても多くのものを与えていただいたので、作品にお返しができるようにこれからも頑張っていきたいと思います！そして原作のラストまでアニメ化ができますように、引き続き応援よろしくお願いします！
伏黒恵役：内田雄馬
呪術廻戦アニメ放送5周年おめでとうございます！個性的なキャラクターたち。スピーディな展開の物語。どれもが魅力的で、自分自身も楽しみながら収録に参加させていただいています。原作、アニメをはじめとして様々な展開をしている呪術廻戦を引き続きお楽しみください。まずはアニメ「死滅回游」の収録を頑張ります！
釘崎野薔薇役：瀬戸麻沙美
「呪術廻戦」放送5周年、本当におめでとうございます！野薔薇さんを演じられたこと、そしてイベントなどを通してファンの皆さんの熱い想いに触れられたことが何よりの思い出です。この先もアニメやさまざまなコンテンツで盛り上がる呪術廻戦を期待しています！
五条悟 役：中村悠一
アニメ5周年おめでとうございます。とはいえ5年間ずっと走り続けてきたわけではないので、「もう？！」というのが正直な感想です。 周年を記念してさまざまな媒体で特集を組んでいただき、各所にコメントも寄せていますので、もしよろしければそちらもご覧いただけますと幸いです。 そして、これまで支えてくださったファンの皆さまのおかげで、この作品が長く愛され続けていることを実感しています。日々の応援や温かい声援が、スタッフ、キャスト一同にとって大きな励みとなっています。本当にありがとうございます。 引き続き『呪術廻戦』の応援をよろしくお願いいたします。 そして、これからますます盛り上がっていくシリーズを、ぜひ一緒に楽しみに待っていてください！
日下部篤也役：三木眞一郎
『呪術廻戦』アニメ放送開始から5周年おめでとうございます!参加させていただいている身としては精進するしかありませんこれからもよろしくお願いいたします
家入硝子役：遠藤綾
アニメ放送５周年おめでとうございます。家入硝子は、私自身としてはとても新鮮な役柄だったので、収録は毎回ドキドキソワソワしていました。個性的なキャラクターとそれを演じる役者さん方の役作りを間近で見ることができ、初心を思い出し、目標を見つけ、学ぶことの多い貴重な時間をいただきました。ひとつの青春のような日々だったのかもしれません。まだまだアニメは続きます。一緒に彼らを見守っていきましょう。
夜蛾正道役：黒田崇矢
「呪術廻戦」アニメ放送5周年おめでとう御座います！夜蛾正道を演じさせて頂いている、黒田崇矢です。3年連続でロサンゼルスに行ったのですが、アメリカでも「呪術廻戦」は多くの方に知られていて、その作品に参加させて頂いている事を大変誇りに思えました！次は10周年を迎えられる様に私もみなさんと一緒に応援していきたいと思っています！5周年！おめでとう！！！
伊地知潔高役：岩田光央
呪術廻戦のアニメの放送が始まって5周年を迎えたとの事。 おめでとうございます！ 早いですねー、もう５年が経ったのですね。私はこの作品で伊地知さんと言う、この作品の登場人物で唯一の良心とも言われている彼の声を担当できて、大変光栄に思っております笑 個人的にも大好きなこの呪術廻戦、いよいよ第3期「死滅回游」編が始まります。私も皆さんと共に楽しんでいきたいと思います
新田明役：徳井青空
5周年おめでとうございます！新田明役として作品に携われたことを大変嬉しく思います。アニメ呪術廻戦の繊細で丁寧なのに迫力ある戦闘シーンが大好きです！
なんてカッコよくてワクワクする映像なんだとオンエアの度に感動していました。
新田ちゃんとして渋谷事変での苦しい状況は胸にくるものがありましたが、クライマックスは映像が凄すぎて何度も繰り返し見たくなるジレンマ…！これから先の物語はもちろん、これまでの物語も繰り返し楽しんでいただけたら嬉しいです。
吉野順平役：山谷祥生
「アニメ放送開始から 5 周年、おめでとうございます。当時、演じさせていただく順平君の未来は決まっているにも関わらず、何かがどうにかこうにかなってその先も演じられないかなぁと益体もないことを夢想しながら台本を読んでいたのを覚えています。関わらせていただいた時間は決して長い時間とは言えないですが、自分含め多くの方にとって深く印象に残る作品に参加させていただき本当に光栄です。原作、メディア展開共々、更なる発展をお祈りさせていただきます。改めてアニメ 5 周年、おめでとう！」
第１期第1クールOPテーマアーティスト：Eve
"廻廻奇譚"を書いていたときは、まだアニメが始まる前でした。愛読していた呪術廻戦がアニメ化されると聞いた時、一読者として本当に嬉しくて、そのちょっとあとに主題歌を作らせて頂くことが決まった時は驚きと喜びが混じり、自分ならOPでこういう音楽が流れてきてほしいと毎日イメージを繰り返し繰り返ししていた記憶が懐かしいです。今では呪術廻戦という作品の大きさに、自分が関わらせて頂いたことが夢みたいな気持ちでいます。死滅回游編も本当に楽しみです、一視聴者として最後まで物語を見守っていけたらと思っています。
第１期第1クールEDテーマアーティスト：ALI
東京のスナック、台北のクラブ、ソウルの服屋、上海の素敵な料理屋、バンコクのプールサイド、九龍の路上、サンパウロのサウナ、ブエノスアイレスのパン屋、ジェッダの宝石屋、バンクーバーの空港、サンディエゴのバー、日本中、世界中に行くたびに、街の片隅でみんなが呪術廻戦を通して知ってくれて話しかけてくれて、喜んでくれました。これらの会話や笑顔がどれだけ素晴らしくて、僕の人生を豊かにしてくれてる事が少しでも伝われば嬉しいです。これからも、監督、制作チーム、関わっているすべてのスタッフさんそして、芥見下々先生 (呪術廻戦≡楽しく読ませて頂いてます) に感謝と応援の気持ちをおくりたいと思ってます。呪術廻戦万歳！！音楽万歳！ LEO (ALI)
第１期第2クールO Pテーマアーティスト：Who-ya Extended
第１期第2クールO Pテーマ『VIVID VICE』を担当させていただいたWho-ya Extendedです。アニメ放送5周年おめでとうございます。数年経った今でも、テレビで映像と共に自分達の楽曲が流れた瞬間の嬉しさを鮮明に思い出します。今まで沢山の国々でこの楽曲と共に旅をしてきましたが、どこに行っても反響の大きさに驚かされます。誰かの背中を押したいと思い作った楽曲が、いつしか自分達の背中を押してくれるようになりました。国や文化を超え世界中で愛される「呪術廻戦」が、この先も更に愛され続けることを願っています！
第１期第2クールEDテーマアーティスト：Co shu Nie
『呪術廻戦』アニメ放送5周年おめでとうございます。世界中で愛されている、大好きなこの作品に携わらせていただいたことをとても光栄に感じております。
国内外、どの国であっても「give it back」を演奏させていただく度に『呪術廻戦』の影響力の大きさに圧倒されます。改めて、『呪術廻戦』アニメ放送5周年、おめでとうございます！