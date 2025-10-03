″5歳の娘にホームセンターで買わされたもの″は、まさかの…！「チョイスが渋すぎ」「魔法の杖⁉︎」と話題
【写真を見る】877円の価値はあった…！5歳の娘が選んだものと、買ってもらった嬉しさが伝わる1枚
みなさんは小さい頃に、少し変わったものが欲しくなった経験はありませんか？
5歳の娘さんが「ホームセンターで欲しがったもの」が、Xの投稿で話題になっています。
今回、娘さんが欲しがったものは、いったい何だったのでしょうか。
■何に使うのか気になる…！
話題になったのは、Xユーザーのつんこむ（@koh110028）さんが投稿したポストです。
（※メーカーによっては、「柄杓」を「茶杓」と出しているところもあるようです）
その投稿に、「渋すぎる」「何に使うのか気になる」「魔法のステッキみたい」というコメントが相次ぎ、なんと"19万いいね"が集まりました。
さらに、娘さんのはじけるような喜び方に対しても、「躍動感がすごい！」「うれしさが伝わってくる」「877円の価値はあった」と、たくさんの反響が寄せられています。
ホームセンターで娘さんが茶杓を欲しがったとき、お母様は、「"見つけてしまったか"の気持ちでした」と振り返ります。
見つけたときのうれしそうな姿が想像できて、微笑ましいですね。
■投稿主さんにインタビュー！
今回の投稿について、投稿主であるお母様にお話を伺いました。
――こちらのポストへの反響について、ご家族や周囲の方からリアクションなどございましたか？
「我が家にとって末娘のこういうことは、日常の一コマだったので家族でびっくりしておりました」
――印象的なコメントがあれば教えてください。
「リプをくれたみなさんも、子どもの頃に少し変わった物を買ってもらったというエピソードがたくさんあり、とても微笑ましかったです(笑) 」
――お写真でも娘さんのウキウキが伝わってきますが、茶杓を手に入れた時のご様子はどんなものでしたか？
「レジの方に、私が使うんだよ！とまず報告をし、ルンルンでスキップしておりました(笑) 」
――今現在、娘さんはこの茶杓をどう使われていますか？
「歯磨き後に口をすすいだり、植物に水やりしたり、魔法のスティック代わりにしたりなどしています」
見事に使いこなしていて、すっかり日常の一部になっていますね！歯磨き後の口すすぎ、想像するとかわいらしくて思わずクスっとしてしまいます。
■元気いっぱい！の娘さんのエピソード
投稿の写真を見ているだけで元気がもらえるような愛にあふれた娘さん。
普段の性格について伺うと、
「写真の通り元気いっぱいの明るい性格です。お調子者ですが興味を持つと夢中になる所もあり、おやつなどは自分が食べる前に最初のひとつを必ずくれる優しい子です」
とのことでした。
お母様によると、これまでも娘さんが変わったものを欲しがって困ったことがあったそうです。
「背負うタイプの山菜カゴを欲しがったときは困りましたね。山菜カゴは購入はしませんでしたが、手で持つタイプのカゴを買いました（当時2歳だったので大きすぎて背負えませんでした）」
というエピソードを教えてくださいました。
今よりもっと幼い頃から、独特の感性が光っていたのですね！
そんな娘さんの将来の夢は、「ギャルのパン屋さん」になることだそうです。
七夕の短冊に願い事を書くくらい、ギャルに憧れる一面も。
これから先も、どんなユニークな発想で周りを笑顔にしてくれるのか楽しみですね！
文＝早川みどり