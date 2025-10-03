¸µAKB¹â¾ë°¡¼ù¡¡34ºÐÃÂÀ¸Æü¤Ë¡Ö¥Û¥ê¥×¥í¡×½êÂ°¤òÈ¯É½¡Ö¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤è¤ê°ìÁØÀº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¤Î¹â¾ë°¡¼ù¡Ê34¡Ë¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£34ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¿·»öÌ³½ê¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡Û¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Á°½êÂ°»öÌ³½ê¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥¨¥¹¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤«¤é°ÜÀÒ¤·10·î1Æü¤è¤ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥ê¥×¥í¤Ë½êÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖËÜÆüÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¡¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬¡¢·ÝÇ½¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤¬¤³¤¦¤·¤Æ³èÆ°¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¡±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¡´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¡¡¤è¤ê°ìÁØÀº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡¹â¾ë¤Ï2008Ç¯¤Ë6´üÀ¸¤È¤·¤ÆAKB48¤Ë²ÃÆþ¡£16Ç¯¤ËÂ´¶È¡£½÷Í¥¤Î¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¤È¹â¶¶¥æ¥¦¤ò¼Â»Ð¤Ë»ý¤Ä¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼J1À¶¿å¤ÎDF¹â¶¶Í´¼£¤È19Ç¯2·î¤Ë·ëº§¡£19Ç¯11·î¤ËÄ¹ÃË¡¢ºòÇ¯9·î¤Ë¼¡ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£