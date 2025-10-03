俳優の高岡早紀が、「男友達はいるか？」という質問に対し、スタジオを騒然とさせる衝撃的な回答をした。

【映像】かわいすぎる現在の高岡早紀(52)

2025年10月2日に放送されたテレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』では、山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理がMCを務め、女優の高岡早紀と松村沙友理がゲストとして登場した。

山里は「呼吸するようにみんなを虜にしてくれる」「無自覚あざといの最終形態」だと前回ゲストで来た時を振り返り高岡早紀のふるまいを絶賛。山里から「『こうやってやったらこの人絶対私のこと好きになっちゃうかもな』なんていう意識せずに、ずっとやってらっしゃる」と説明されると、高岡は「何もやってない」と答え、あくまで計算ではなく自然にふるまっていると明かした。

松村はそんな高岡に「（私も）言いたい〜！」と反応し、「もう『全員私のこと好きになれ』と思って日々生きてる」と、自身が意識的なあざとい行動をとっていることを告白。松村は、高岡のような魅力的すぎる女性は全男性が好きになってしまうため、友情は成立しないのではないかと思っていると言い「男友達いますか？」と質問。山里も高岡に「男友達います？」と尋ねると、高岡は「男友達っていうのは、何のために必要なんですか？」と衝撃的な回答をした。

この回答にスタジオは「わー！」と盛り上がり全員がボタンを連打。山里は高岡を「She is Rock Star！」と天性の魅力を絶賛した。

山里は、この発言に、高岡と男友達としてつるんでいると思っていた人たちは今「俺って男なわけ？」と動揺していると推測。山里が男性と2人で飲みに行くことはないかと尋ねると、高岡は「ないです」ときっぱり否定し、飲みに行くのは「彼氏とかいうちゃんと人だけ」だと明かしていた。さらに男性から「別にそういう意識はしてないから飲み行こうよ」と誘われても、高岡は「怖い」と言い2ショットもしないという。この徹底した姿勢に対し、松村は「私来世生まれ変わったらもう高岡さんに誘われる男になりたい」「ちょっともう今はもうこの人生諦める」と語り、高岡の魅力に完敗していた。