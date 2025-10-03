10月4日投開票の自民党の総裁選をめぐり、平デジタル大臣は3日、立候補している小泉進次郎農水大臣を支持する考えを表明しました。

平将明デジタル大臣

「私自身はですね、1回目の投票は小泉進次郎さんに投票しようと思っています。また、もし決選投票みたいな形があるのかどうかもわかりませんが、ある場合2回目の投票も小泉進次郎さん投票しようというふうに思っています」

あす投開票の自民党総裁選をめぐり、平デジタル大臣は3日、小泉進次郎農水大臣を支持する考えを明らかにしました。

支持する理由について、平氏は▼石破総理が地方創生担当大臣時代、平副大臣、小泉政務官の関係で、共に政策を立案し実行してきたほか、▼現在も、平デジタル大臣、小泉農水大臣の関係で、農政をめぐりデジタルやAIの活用等で連携が取れていることから「仕事がしやすく、ケミストリー（相性）が合う」と説明しています。

また、総裁選の候補者が、党の有力者で自民党に唯一残る派閥「麻生派」を率いる麻生最高顧問を訪ねていることについては、「念のため行っておこうというぐらいの話だろう」と話し、「昔ほど、いわゆるキングメーカーみたいな人がいるような総裁選だという印象は持っていない」との考えを示しています。