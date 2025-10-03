Hey! Say! JUMPが、新曲「GHOST」を10月8日に配信リリース。また、同曲のMVが同日21時にプレミア公開される。

本楽曲は、思わず踊り出したくなるキャッチーなハロウィンソングに。クールでありながらどこか憎めないゴーストたちを豊かな歌声で表現した、ダークでおちゃめな一曲だ。クラシカルなストリングスとデジタルサウンドの融合、そして中毒性の高いおちゃめな歌詞で、夜更けのワクワク感を演出している。

また、本楽曲の振付は、宮近海斗（Travis Japan）とMacoto（RHT.）が担当。一音たりとも逃さない音どりの中に、可愛らしいゴーストが紛れたキャッチーな振付が見どころとなっている。

さらに、グループでは初となるデジタルダウンロードキャンペーンも決定。対象の音楽配信サービスで本楽曲をダウンロードし、応募期間内に特設サイトから応募した全員にオリジナル画像がプレゼントされる。

（文＝リアルサウンド編集部）