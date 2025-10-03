■線状降水帯の予測情報

長崎県では、3日(金)夜のはじめ頃から4日(土)明け方にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒してください。

■全国の天気

西日本は広く雨で、夜からは九州や四国を中心に激しく降る所がありそうです。関東と東海も雲が広がりやすく、パラパラと弱い雨の降る所があるでしょう。一方、北日本と北陸は晴れる所が多い見込みです。

■予想最高気温

札幌、青森、仙台は27℃で平年より大幅に高くなりそうです。関東から西日本は25〜28℃くらいの所が多く、東京と名古屋は28℃、大阪は27℃の予想です。広島は22℃で、前日より5℃も低くなりますので、服装選びにお気をつけください。福岡は24℃でしょう。那覇は33℃で、引き続き、真夏を思わせる厳しい暑さとなりそうです。

■週間予報

・大阪〜那覇

西日本は4日(土)の昼ごろにかけて雨が続くでしょう。九州は4日(土)の明け方にかけて激しい雷雨にご注意ください。5日(日)も近畿から中国・四国を中心に、雨が降りそうです。来週は後半ほどよく晴れる見込みです。気温は来週にかけても30℃くらいまで上がる所が多く、まだ昼間は半袖が活躍しそうです。沖縄は8日(水)にかけて晴れる見込みです。

・札幌〜名古屋4日(土)は北日本では晴れますが、関東や東海、北陸は雨が降るでしょう。雨で気温の上がり方は鈍く、東京と名古屋は最高気温が22℃と、10月中旬〜下旬並みの肌寒さとなりそうです。5日(日)は北海道や関東で晴れますが、北陸や東海、東北南部は雲が広がる予想です。なお、北海道は来週後半、一気に秋が深まりそうです。この週末晴れているうちに、コートなどを出しておくとよさそうです。