¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥â¥â¤µ¤ó¤Ï¡×Âè2´¬È¯ÇäµÇ°¡ª ¥Ö¥Ã¥¯¥Õ¥¡ー¥¹¥È¿·½ÉÅ¹¤Ë¤Æºî¼Ô¡¦¤à¤ó¤³»á¤Ë¤è¤ë¥µ¥¤¥ó²ñ³«ºÅ
¡¡ÃÝ½ñË¼¤Ï¡¢10·î17ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥â¥â¤µ¤ó¤Ï¡×Âè2´¬¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£³«ºÅÆü»þ¤Ï10·î18Æü14»þ¤è¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ï¥Ö¥Ã¥¯¥Õ¥¡ー¥¹¥È¿·½ÉÅ¹ÃÏ²¼2³¬¤ÎF¥¾ー¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥â¥â¤µ¤ó¤Ï¡×¤Ï¡¢¡Ö·î´©¤Þ¤ó¤¬¥é¥¤¥Õ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡×»ï¾å¤Ë¤Æ¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿4¥³¥Þ¥Þ¥ó¥¬¡£1ºý¤Î¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¥Îー¥È¡×¤«¤é¡¢²ÉÌÛ¤Ê½÷»Ò¹âÀ¸¡¦¥È¥·¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÈ¤êÀÅ¤«¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿Ï·ÉØ¿Í¡¦¥â¥â¤µ¤ó¤Î2¿Í¤Ë¤è¤ë54ºÐº¹¤ÎÍ§¾ð¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡Âè2´¬È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ºî¼Ô¤Î¤à¤ó¤³»á¤Ë¤è¤ë¥µ¥¤¥ó²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡ÖPassMarket¡×¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤Î¾å¡¢»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£
¢¢PassMarket¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥â¥â¤µ¤ó¤Ï¡×Âè2´¬È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Úー¥¸¡Ú¤Ê¤ó¤Ç¥â¥â¤µ¤ó¤Ï¡Û
²ÉÌÛ¤Ê½÷»Ò¹âÀ¸¡¦¥È¥·¤Á¤ã¤ó¤È¡¢ÆÈ¤êÀÅ¤«¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿Ï·ÉØ¿Í¡¦¥â¥â¤µ¤ó¡£
¥â¥â¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¿¤á¤Æ¤¤¤¿°ìºý¤Î¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¥Îー¥È¡×¤«¤é¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¸òÎ®¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿´¤¬ÄÌ¤¤¤Ï¤¸¤á¤ë¡£
¥Îー¥È¤ÎºÇ¸å¤ËÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï――¥â¥â¤µ¤ó¤ÎºÇ¸å¤Î´ê¤¤¡Ä¡Ä¡©
Ç¯Îð¤â¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤â°ã¤¦¡£¤±¤ì¤É¡¢¤É¤³¤«»÷¤Æ¤¤¤ë¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤Î¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÍ§¾ð¤ÎµÏ¿¡£
