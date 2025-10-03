IMP.・NCT DREAM・THE BOYZ・BALLISTIK BOYZ…豪華4組のアーティストがダンスバトル！＜M:ZINE LIVE＞

“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力を引き出していく音楽バラエティ『M:ZINE（エンジン）』。

2024年4月に放送を開始し、これまで世界で活躍する人気アーティストたちを紹介してきた同番組がスタジオを飛び出し、9月にさいたまスーパーアリーナで「M:ZINE LIVE」を初開催した。

撮影：田中聖太郎写真事務所

【写真】IMP.松井奏の“キメ顔”も！「M:ZINE LIVE」の模様（全12枚）

IMP.、NCT DREAM、THE BOYZ、BALLISTIK BOYZという、4組の豪華アーティストを迎え、イベントならではゲーム企画「キメ顔モンスターは誰だ!? タリーキメ顔選⼿権」、「キメ顔モンスターは誰だ!? たらい落とし選⼿権」や、人気コーナー「若井ダンスモンスターへの道」、さらには各アーティストによるスペシャルライブなど、大歓声に包まれながらイベントを終えた。

10月の『M:ZINE』では、そんな「M:ZINE LIVE」の様子が、MCのMrs. GREEN APPLE・若井滉斗、ぺこぱ・松陰寺太勇の終演後トークも交えながら4週にわたって放送される。

◆魂のダンスバトルで大盛り上がり！

1週目となる本日10月3日（金）は、豪華4組のアーティストがダンスで激突する「エンジョイダンスバトル」を放送。普段は決して見られないような熱いバトルが繰り広げられる。

撮影：田中聖太郎写真事務所

DJ若井が流す曲に合わせ、「いかにダンスをエンジョイできているか」という評価基準でダンスバトルをしてNo.1を決定。バトルは前半と後半に分かれて開催される。

BALLISTIK BOYZとNCT DREAMの対決では、1曲目の奥田力也からノリノリのダンスを披露。続く砂田将宏、松井利樹もキレのいいダンスを見せ、NCT DREAMのメンバーたちは「ム、ムリです…」とタジタジに。

しかし、いざ踊ってみると、チョンロもジェミンも可愛さMAXのダンスを披露し…。

撮影：田中聖太郎写真事務所

一方のIMP. vs THE BOYZの対決でも、可愛さとかっこよさのギャップたっぷりのダンスがさく裂。

横原悠毅、基俊介らのダンスで会場が大盛り上がりすれば、THE BOYZのエリック、キューのパフォーマンスでは会場から悲鳴も。はたして「エンジョイダンスバトル」でNo.1に輝くのは、どのアーティストなのか？

撮影：田中聖太郎写真事務所

そして次週以降の『M:ZINE』では、会場が大盛り上がりだったキメ顔モンスター企画や、「若井ダンスモンスターへの道」緊張の舞台裏を大公開。

さいたまスーパーアリーナの大観衆の前でダンスを披露する若井のハラハラドキドキに密着する。