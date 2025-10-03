Áú¹ß¤êÌÀÀ± ¤»¤¤¤ä¡¢ËÜÌ¾ ÀÐÀîÚðÌé¤Ç¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥åー¡¡¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡Ö¥ª¥«¥ó¤ÎLINE¡×¥ê¥êー¥¹
¡¡Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¤»¤¤¤ä¤¬¡¢ËÜÌ¾¤ÎÀÐÀîÚðÌé¡Ê¤¤¤·¤«¤ï¤»¤¤¤ä¡ËÌ¾µÁ¤Ç¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¡£¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡Ö¥ª¥«¥ó¤ÎLINE¡×¤ò10·î24Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¥é¥é¥ó¥É ¥µー¥ä¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ± ÁÆÉÊ¡Ä¡Äµ¤±Ô¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à·Ý¿Í¤¿¤Á¡¡¤ª¾Ð¤¤¤È²»³Ú¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡È¥°¥ëー¥ô¤Î¿ÆÏÂÀ¡É¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤»¤¤¤ä¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤Î²Î¾§´ë²è¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡Ö¤â¤¦Îø¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Ê¤¤¡×¤ä¡Ö¿¿²Æ¤Î²Ì¼Â¡×¤Î¤Û¤«¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤â¥«¥ÐーÆ°²è¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²Î¾§ÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢Êì¤È¤ÎÆü¾ï¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÂêºà¤Ë¡¢´¶¼Õ¤äå«¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¡£¥é¥Ã¥×¤È²Î¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¡¢¥æー¥â¥é¥¹¤µ¤È¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤µ¤¬Æ±µï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤È¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ïsoundbreakers¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤Ï¥â¥Î¥¯¥í¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¡¢¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²»³Ú³èÆ°¤ËÎ×¤à¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£º£¸å¤Î³èÆ°¾ÜºÙ¤â½ç¼¡È¯É½Í½Äê¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¦ÀÐÀîÚðÌé¡¡¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¥ïー¥Êー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤µ¤ó¤«¤é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥åー¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ý¿Í¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦ÁÏºî¤äÀ¤³¦¤¬¸«¤ì¤½¤¦¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¶Ê¤ò²Î¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Çºî»ì¤ò¤·¤Æ²»³Ú¤â°ì½ï¤Ëºî¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡¢ËÍ¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¤¤¤¥Áー¥à¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Ï³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤Æ±ÍÍ¤Ë²»³Ú¤âËÜµ¤¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Ì´¤Ï¹ÈÇò¡ª
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë