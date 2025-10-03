ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

背負いやすさも、使いやすさも。アウトドアから日常まで、頼れるアイテム【ザノースフェイス】のリュックがAmazonに登場!

1


ザノースフェイスのリュックは、クラシカルなデザインを継承しながら、素材強度と機能性を高めた多機能デイパック。アウトドアでも日常でも使いやすく、27リットルの中型サイズは男女問わず快適に背負える。

2


背面にはスパインチャンネル構造を採用し、背骨のラインに沿ってクリアランスを確保。エアメッシュとPEシートによる立体構造が高い通気性を生み出し、長時間の使用でも快適さを保つ。ショルダーハーネスにはフレックスベントテクノロジーを搭載し、テクニカルパックで培われた技術が活かされている。

3


メインコンパートメントはパネルローディング式で大きく開閉でき、15インチまでのノートPCを収納できるネオプレーン素材のスリーブと、ハイドレーション用スリーブポケットを内蔵。内部にはキークリップ付きのメッシュポケットも備え、小物の整理にも対応する。

4


フロント下部にはリフレクターループを配置し、リアライトの装着も可能。チェストストラップは可動式で、フィット感の調整が容易。メイン生地と補強生地の両方にリサイクル素材を使用し、環境への配慮も忘れない。

日常の通勤から週末のアウトドアまで、幅広いシーンに対応する、定番デイパックだ。