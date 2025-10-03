通気性・収納力・環境配慮、すべてを備えた定番モデル【ザノースフェイス】のリュックがAmazonに登場中‼
背負いやすさも、使いやすさも。アウトドアから日常まで、頼れるアイテム【ザノースフェイス】のリュックがAmazonに登場!
ザノースフェイスのリュックは、クラシカルなデザインを継承しながら、素材強度と機能性を高めた多機能デイパック。アウトドアでも日常でも使いやすく、27リットルの中型サイズは男女問わず快適に背負える。
背面にはスパインチャンネル構造を採用し、背骨のラインに沿ってクリアランスを確保。エアメッシュとPEシートによる立体構造が高い通気性を生み出し、長時間の使用でも快適さを保つ。ショルダーハーネスにはフレックスベントテクノロジーを搭載し、テクニカルパックで培われた技術が活かされている。
メインコンパートメントはパネルローディング式で大きく開閉でき、15インチまでのノートPCを収納できるネオプレーン素材のスリーブと、ハイドレーション用スリーブポケットを内蔵。内部にはキークリップ付きのメッシュポケットも備え、小物の整理にも対応する。
フロント下部にはリフレクターループを配置し、リアライトの装着も可能。チェストストラップは可動式で、フィット感の調整が容易。メイン生地と補強生地の両方にリサイクル素材を使用し、環境への配慮も忘れない。
日常の通勤から週末のアウトドアまで、幅広いシーンに対応する、定番デイパックだ。
