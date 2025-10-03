

これまで秘密のベールに包まれていたアップル YTC（Yokohama Technology Center）に日本のサプライヤー4社が集められ、アップル社ティム・クックCEOに提供技術やアップルとの関係についてプレゼンテーションを行った。AGCのプレゼンを聞くクックCEO（写真：アップル）

【写真で見る】iPhoneで一番の人気機能は圧倒的にきれいな写真が撮れるカメラ。その高品質な写真は品質面での妥協を許さないアップルと日本企業による切磋琢磨の姿勢で保たれている

iPhoneの人気の秘密と言えば工芸品のような美しい製品のつくり、圧倒的な性能はもちろんだが、スマートフォンの中でも一番と言われる撮影写真の美しさも無視することができない。

iPhoneのカメラの高画質を支える日本のメーカー

すごい倍率の望遠やAI加工などiPhoneにない撮影機能で優位性を訴えるスマートフォンは最近、ほかにもある。しかし、目の前の風景や被写体を本物に忠実かつ精細に記録し再現する能力に関しては今でもiPhoneが秀でている。各社最新スマートフォンで同じ被写体を撮り比べた写真を業務用の高品質ディスプレイで拡大して見比べるとよくわかる。

人間の肌や洋服の繊維などの繊細なディテールの描写、潰れやすい暗い箇所のディテールの描写に優れているだけでなく、激しい明暗さがある場合でも破綻なく撮れるのが大きな強みになっている。唯一、アップルだけが、ユーザーが撮った写真を、一辺十数メートル以上に引き伸ばし巨大ビルボード広告として世界主要都市に飾れているのもそうした背景からだ。

そんなiPhoneのカメラの高画質を支えているのは、実は緻密で妥協しない日本メーカーの技術だ。

9月、アップル銀座のリニューアルオープンでティム・クックCEOが来日したのに合わせて、これまで秘密のベールに隠されていた神奈川県横浜市港北区の研究開発施設、アップル YTC（Yokohama Technology Center）でクローズドなイベントが行われた。

YTCは日本のさまざまなサプライヤー企業と共に光学技術（オプティクス）を中心とした研究開発を行っている機関で、地下には精密な検査を行うためのクリーンルームもあるという。

この秘密のベールに覆われた建物に、最新iPhoneのカメラシステムで要となっているTDK、AGC、京セラ、ソニーセミコンダクタソリューションズの4社が招集され、クックCEOにその技術を紹介する会が開かれ一部メディアにその様子が公開された。

4社のプレゼンを見たティム・クックCEOもアップルと日本メーカー4社に通底する「現状に満足せず」常に上を目指す姿勢がiPhoneのカメラを素晴らしいものにしているのだと改めて認識し満足した様子だった。

iPhoneカメラを構える手の中で連動している4社の技術



iPhoneで一番の人気機能は圧倒的にきれいな写真が撮れるカメラ。その高品質な写真は品質面での妥協を許さないアップルと日本企業による切磋琢磨の姿勢で保たれている（写真：アップル）

まずはiPhoneをさっと取り出し、被写体の写真を撮るまでに、今回、招集された4メーカーがどのようにかかわっているのかを見てみよう。

iPhoneでカメラアプリを起動すると、すぐさまレンズが捉えた像が画面上に表示される--実はこのわずか数ミリ秒の間にすでに今回紹介する3社がかかわっている。

我々が見ているものはすべて光。被写体がカメラに映るのも、まず最初に日光だったり照明の光があって、それが被写体から跳ね返ったものをカメラが捉えているのはご存じの通り。

その被写体からの光は、まずAGCの赤外線カットフィルターを通って赤外線成分がカットされた状態でソニーセミコンダクタ社製のCMOSセンサーに届く。CMOSセンサーは人間の目には見えない赤外線成分も認識してしまうので、赤外線成分を完全にカットしないとならない。

2400万〜4800万画素のCMOSセンサーが捉えた光はそこで電気信号に変換されプロセッサに届けられるが、親指の爪よりも小さなCMOSセンサーから出てくる数千万の電気信号をお互い干渉させずに伝達するには、極めて精密な絶縁技術が必要だ。そこで登場するのが京セラの社名にもなっているセラミック基板の技術だ。

AGCの赤外線フィルターが光学的なノイズを取り除くものだとすれば、京セラのセラミック基板は電磁波的なノイズを取り除く技術。親指の爪ほどのサイズの小さなスペースに光に透かしてみないとわからない膨大なミクロンサイズの穴が空いた電子基板、それがいくつも重ねられ立体的な電子の伝達路となっている。

最近では撮った写真が多少汚くても、AI技術で補正をかけていくらでもきれいに見せることができる。しかし、そうではなく、そもそもの元データをできるだけホンモノに忠実で高品質にすることに全力を注ぐのがアップル流。これら3社が提供する技術は、いずれもデジタル写真の品質を高めるための技術だ。

では、もう1社、TDKはどこに登場するのかというと、ユーザーがカメラを被写体に向けたときに活躍する。2025年モデルの最新iPhoneは、素早いオートフォーカスが強みの1つとなっているが、ここでTDKのTMRセンサーが活躍している。

1mm×0.4mmというパウダー粉に近いサイズのこのセンサーは、レンズと連動して動く磁石の位置を瞬時に検知。磁気の微細な変化を捉え、レンズを最適な位置へと導く。またしばらくiPhoneを握って手が震えてきたときの手ぶれ補正でもTDKの技術が採用されている。

これらTDKの技術も、被写体の像をブレることなくしっかりと捉えCMOSセンサーに伝えて高い品質の画像を取り込むのに一役買っている。

TDK──磁気で制御する、1mm以下の精密技術



黒電話の呼び鈴やカセットテープなど磁気ソリューションに強いTDK社。iPhoneではレンズ距離を測る磁気センサーのTMRや手ぶれ補正技術などに技術を提供（写真：アップル）

アップルは世界中にある数多くの競合からなぜ、これらのメーカーを選んだのだろう。

TDKは1935年設立で、日本で初めてフェライト磁石を工業化し磁性材料に強い会社。iPhoneにかかわる遥か前には、日本中に普及した黒電話で呼び鈴を鳴らすのに用いられ、その後はカセットテープで名を馳せた。

現在はセンサー、エネルギー、磁気ソリューションによってデバイスをスマートにする未来を形作る会社として、世界最大のバッテリーの供給元であることに加え、インタダクター（コイル）、マイクロフォン、多くのセンサーなど幅広い製品を提供。

砂粒より小さな機械をシリコンの上に作り込んだ“超小型の機械部品（MEMSデバイス）も得意分野となっており、今回、プレゼンしたTMRセンサーもこれに当たる。TDKの展示の1つが黒いパウダーの入ったワイングラスだったが、実はくしゃみをすればすべて吹き飛びそうなこの黒い粉こそが5万個のTMRセンサーだったという。

TDKは、アップルとは30年近くビジネスを続けており、初代iPodにも部品を提供しているが、その多くはパッシブ部品やバッテリーやコンデンサなど縁の下力持ち的存在だった。

そんなTDKにとって転機となったのが2020年登場のiPhone 12で、光学手ぶれ補正で同社の技術が採用された。その後、今回、ティム・クックCEOにプレゼンを行ったTMRセンサー（磁石センサー）を組み合わせたAFアクチュエータ技術など、少しずつ採用が広まり、今ではMagSafeに使われているセンサーなどもTDKが供給しているという。

TMRとは Tunneling Magnetoresistance（トンネル磁気抵抗効果）の略で「磁石の向きを電気抵抗の違いとして読み取れる技術」。オートフォーカス（AF）や電子コンパスへの応用が可能なセンサーで最新のiPhone Airや17、17 Proシリーズなど全製品で採用している。

レンズと一緒に動くアクチュエータに磁石を組み込み、位置変化をセンサーで検知することで高速かつ高精度にフォーカス制御ができ他社製品よりも正確で滑らかなAFを実現する。

ところで、アップルといえばサプライヤーも含めたサプライチェーン全体で2030年までに完全に再生可能エネルギーに移行する宣言をしていることで有名だが、TDKもアップルがこの公約を守れるように最大限の努力をしている。実は「今年度から、すべての製品製造において100%再生可能エネルギーを利用している」という。クックCEOもそれを聞いて嬉しそうな表情を浮かべていた。

AGC-無機と有機で実現した、人が自然と感じる光



AGCが提供するデジタルカメラ向け色調補正用フィルターは、CMOSセンサーが捉えてしまう人間の目には見えない光の成分を取り除いて、写真を人間の目が見た色に近い形で記録してくれる（AGCのホームページより）

AGCは1907年、三菱創業家の一員、岩崎俊彌が板ガラスの国産化を決意し、旭硝子株式会社として創業した会社。「創業118年」との紹介があると、ティム・クックから思わず感嘆の声が漏れた。2018年には無機物であるガラスだけでなく、有機物を含む幅広い素材を扱うグローバルな素材メーカーとして、世界でも広く認知されていた英語略称「AGC」を社名とした。

現在は自動車用ガラス、建築用ガラスに加え、電子分野にもかかわる総合素材メーカーを標榜し、ガラスという無機質の素材だけでなく、有機質の有機ポリマーも扱える技術力で他社との差別化を図っている。

iPhoneに提供している赤外線フィルターだが、他社のフィルターの多くが単に赤外線をカットするだけのフィルターなのに対してAGCのフィルターは、写真として記録する可視光の色再現を自然に保つように最適化され、アップルからの厳しい品質要求に応えているのが特徴だ。

iPhoneは5年以上にわたって使い続けられることが多いためその間、フィルターが劣化せず安定した性能を維持できることも必須条件になっている。

そんな厳しい条件を満たせるのは同社がガラスだけではなく有機材も扱えるからこそ、とのことで、競合他社には簡単に真似のできない部材だという。

アップルとの関係も長く、初期のiPodから部材提供を行っていた。iPhoneへの赤外線フィルターの提供開始はiPhone 4が登場した2010年からだという。

環境への取り組みについては「今年末までに製造に使用するエネルギーを100%再生可能にする」と宣言している。同社は1992年に「ブループラネット賞（Blue Planet Prize）」を受賞しているが、これはノーベル賞に環境分野が存在しないことを補う国際的な環境賞で、地球環境問題の解決に寄与した人物や団体を表彰したものだという。

京セラ-の技術が可能にする立体構造の高密度回路



京セラがステップ・バイ・ステップで紹介したセラミック基板の製造プロセスに興味を示すクックCEO。1600度の熱で焼成する話に興味が湧いたようで「ぜひ、今度工場見学に行きたい」と話していた（写真：アップル）



親指の爪ほどのサイズに無数の穴が空いた京セラのセラミック基板技術。正面から見ただけではわからないが光に透かすと精密な基板が姿を表す。クックCEOもその精密さに驚かされた様子だった（写真：アップル）

AGCの技術が不可視光のフィルターだとしたら、京セラの技術は電気信号の濁りをカットする電磁波のフィルターと言えるかもしれない。

京セラはアップルにも通底する哲学を持つ会社

1959年創業の京セラ。その創業者、稲盛和夫名誉会長が2022年に逝去した記憶がまだ新しいが「人間として何が正しいか」に基づき、従業員同士の「人間の心の絆（bond of human minds）」を重視する哲学は今も息づいているという。35年間、アップルを取材してきた筆者の意見だが、これはアップルにも通底する哲学だと思う。

アップル製品のカメラモジュールに使用されている京セラの製品は多層セラミック基板（multilayer ceramic substrate）、セラミックコンデンサ（ceramic capacitors）、そして水晶デバイス（crystal devices）だが、イベントでは多層セラミック基板が中心の紹介となった。

iPhone 17 Pro Maxを含む最新製品で背面カメラ、前面カメラ、およびFace IDモジュール用に提供されている。

基板を作るプロセスだが、まずはセラミックシートと呼ばれる柔らかく薄いシートに微細な配線パターンを印刷することから製造が始まる。一見すると、ただの緑色のシートなのだが、光に透かすと無数の小さな点や線が印刷されていることがわかる。

その後、アップル製品に要求される複雑な回路を実現するために、これらのセラミックシートを何層にも重ねていく。iPhoneに使用される基板は、11層が特徴で、そこには1000個もの精密な穴が正確に配置されている。これらの穴は光に透かさなければ見えないほど微細でありながら、各層を電気的に接続する重要な役割を担っている。

配線パターンが印刷された層を重ねた後、ラミネーション（積層）工程に進む。この積層工程では、各層をしっかりと一体化させ、上から下まで単一の構造体となるように圧着する。続いて切断を行い、これを1600度の熱で焼成する。するとおよそ15％縮まった硬いセラミックの立体的な基板となる。

同社もこの技術を2010年のまだカメラが1つしかなかったiPhone 4の時代から提供しているという。

京セラもアップルが推進するクリーンエネルギープログラムに関連するイニシアチブに参加しており、2025年末までに、製造に使用する製品を100%再生可能エネルギーで提供することを公約している。また同社は50年にわたる太陽光発電事業の開発の歴史を持っており、工場の屋上や駐車場には太陽光パネルを設置している。

ソニーセミコンダクタの世界最高峰のCMOSセンサー



ソニーセミコンダクタソリューションズは、最新のiPhone 17 Pro Maxの背面と正面で使われているCMOSセンサーと、それらのCMOSセンサーを切り出しているシリコンウェハーを持ってきた。アップルとは非常に長い関係を持つ同社、クックCEOも、一度、2022年に熊本の工場を訪れていることもあり親密な様子だった（写真：アップル）

4社の中で、最もアップルとの関係が長いのが、今日では「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす」を目標に掲げているソニーグループだ。アップルとのサプライヤーとしての関係は初代Mac開発中に3.5インチフロッピーディスクドライブの提供を行った1983年までさかのぼり、4社の中でも最も古い。

その後もMacがカラー化した際にトリニトロンの技術を、初のノートパソコン、PowerBook 100を出したときには製造も請け負った。

そんなソニーが今、アップルに提供している主力部品はiPhoneカメラの要ともいえるCMOSセンサーだ。今回、ソニーセミコンダクタソリューションズは、最新のiPhone 17 Proで使われている長崎の工場で作られているCMOSセンサーを切り出す前のウェハーの状態で持ち込んでプレゼンテーションを行った。

同社は暗い場所での写真への感度を劇的に向上させた「裏面照射」や画素エリアを大型化する積層型CMOSイメージセンサー“Exmor RS”、信号増幅性能を向上させる2層トランジスタ画素積層型CMOSなど数々のイノベーションでCMOSセンサー技術をリードしてきた。

アップルともどのような写真を撮れるようにしていくかなど細かな議論を積み重ねながら改良を続けてきた歴史の蓄積があるという。

同社が発明した撮影技術の1つにCMOSセンサーが捉えた映像すべてではなく、中央部分が捉えた映像データだけを切り出すことで擬似的に望遠効果を生み出す「スマートズーム」という技術がある。

それと同様に1つのレンズ、1つのセンサーで異なる画角の写真が撮れる「フュージョンカメラ」機能は、今ではiPhoneの目玉機能になっており、今回もiPhone 17 Pro/17 Pro Maxの8倍ズーム撮影（4倍相当のカメラの信号を切り出して作っている）が話題になっているほか、実際には2400万画素のCMOSセンサーから、ユーザーが最も大写しになるようにユーザーを中心とした1800万画素を切り出す「センターフレームカメラ」機能や、iPhone本体を縦向きに構えたまま1800万画素の横長写真が撮影できるカメラ機能などを詳しく説明した。

ちなみに環境に関しての取り組みにしては、ソニーは完全な脱炭素への移行は2050年という目標を掲げているが、Apple製品の製造では個別に再生エネルギーの移行を進めており、2045年の完全移行を目指しているという。

日本企業あってこそのiPhoneのカメラ性能

4社のプレゼンテーションを見たティム・クックCEOに、その所感を聞いた。今回のプレゼンテーションで、日本のパートナーたちの重要性を十分実感してくれたようで、力強くこう語ってくれた。

「日本の技術は、iPhone 17 ProやPro Maxのカメラシステムの中心にあります。もしこれらの技術がなければ、私たちが提供しているようなカメラ体験を実現することはできませんでした。お客様は、世界最高のスマートフォン用カメラを手にしているだけでなく、新しい機能であるセンターステージなども享受しています。こうした進化は、アップルと日本のパートナーが共同で開発してきた成果なのです」

そんな日本企業の特質について聞くと「アップルはデザインを愛しています。そして日本もデザインを愛している。ここに自然な交わりがあります。さらに、アップルは『現状に満足しない』文化を持っていますが、日本も同じく『常に次を目指す』文化を持っています。この姿勢は、両者が協力するうえで非常に素晴らしい特質だと感じます」と答えてくれた。

日本の綱島に研究開発拠点を置く意義について聞くと「日本は光学分野で長い歴史と深い専門性を持っています」とクック氏。「私たちは、そのような能力やエコシステムを備えた地域にR&Dを置くことで、今日ご覧いただいたパートナー企業のような方々と協力し、素晴らしいコラボレーションを実現できると考えました。そして実際に、そこから優れた製品を生み出すことができています。」と答えた。

重要な意味を持つアップル YTC

今回、技術紹介を行った4社の中には、月に数回ペースでアップル本社を訪れていた社員もいたようだが、今では多くの用事がこの綱島のYTCの訪問でまかなうことができる。

さらに、まだアップルと直接の協業関係を持たない企業にとっても、YTCは重要な意味を持つ。いきなりアメリカ本社に赴いて英語でプレゼンテーションを行うのではなく、まずは日本人スタッフと母国語で議論できる。そこで技術的な確かさや将来性を評価されれば、本社との橋渡しが行われ、アップルのグローバルな開発ネットワークに加わる可能性が開ける。

iPhoneの登場後、日本のカメラメーカーの勢いが衰えたなどと寂しいニュースをよく聞いたが、今やこれまでのどのカメラとも桁違いの台数が出荷している、世界で最も成功したカメラ、iPhoneカメラで日本のアップル YTCが大きな役割を担っていると思うと何か少し胸が熱くなってくる。



日吉の慶応義塾大学からも程近いApple Yokohama Technology Centerは、日本やアジアのサプライヤーらの協力を得ながらカメラシステムなどの重要技術を研究開発する拠点（写真：アップル）



地下には精密機器を組み立て検査するためのクリーンルームも用意されている（写真：アップル）



Apple Yokohama Technology Center外観（筆者撮影）

（林 信行 ： フリージャーナリスト､コンサルタント）