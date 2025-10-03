HANA、“セルフラブ”のメッセージを詰め込んだ新曲「My Body」配信リリース決定！新ビジュアルも解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

HANAが、10月13日に新曲「My Body」を配信リリースすることが決定した。

■“いつでも忘れてはいけないことは、自分の体は自分のものだということ”

2ndシングル「Blue Jeans」がリリースと同時に国内外の主要音楽チャートを席巻、オリコン週間ストリーミングランキングでは9週連続1位と女性グループ史上初の快挙を成し遂げ、メンバーが作詞・振付を担当した「BAD LOVE」も各種チャートを席巻するなど、成長と進化を続けるHANA。

新曲「My Body」の作詞には、前作と同様にMOMOKAが参加。“いつでも忘れてはいけないことは、自分の体は自分のものだということ”といったメッセージが込められている。

また、サビに登場する“君のためじゃない my body”という印象的かつパワフルなフレーズも、大きくリスナーの心を掴むこと間違いなしだ。

自分自身を大切にする、当たり前だけど忘れてしまいがちな、セルフラブの気持ちを思い出させてくれる楽曲「My Body」に注目だ。

■新アーティスト写真では、今までに見せたことのない表現に挑戦

また、リリースに合わせて新アーティスト写真も公開。新曲「My Body」の世界観と、そこに表されるパワフルなメッセージを体現したビジュアルとなっており、ビビッドなカラーリングのなか、HANAが今までに見せたことのない表現に挑戦している。

これまで多様な個性や魅力を放ってきたHANAだからこそ打ち出せる、インパクトのある仕上がりに注目だ。。

■リリース情報

2025.10.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「My Body」

