HANA、“セルフラブ”のメッセージを詰め込んだ新曲「My Body」配信リリース決定！新ビジュアルも解禁
HANAが、10月13日に新曲「My Body」を配信リリースすることが決定した。
■“いつでも忘れてはいけないことは、自分の体は自分のものだということ”
2ndシングル「Blue Jeans」がリリースと同時に国内外の主要音楽チャートを席巻、オリコン週間ストリーミングランキングでは9週連続1位と女性グループ史上初の快挙を成し遂げ、メンバーが作詞・振付を担当した「BAD LOVE」も各種チャートを席巻するなど、成長と進化を続けるHANA。
新曲「My Body」の作詞には、前作と同様にMOMOKAが参加。“いつでも忘れてはいけないことは、自分の体は自分のものだということ”といったメッセージが込められている。
また、サビに登場する“君のためじゃない my body”という印象的かつパワフルなフレーズも、大きくリスナーの心を掴むこと間違いなしだ。
自分自身を大切にする、当たり前だけど忘れてしまいがちな、セルフラブの気持ちを思い出させてくれる楽曲「My Body」に注目だ。
■新アーティスト写真では、今までに見せたことのない表現に挑戦
また、リリースに合わせて新アーティスト写真も公開。新曲「My Body」の世界観と、そこに表されるパワフルなメッセージを体現したビジュアルとなっており、ビビッドなカラーリングのなか、HANAが今までに見せたことのない表現に挑戦している。
これまで多様な個性や魅力を放ってきたHANAだからこそ打ち出せる、インパクトのある仕上がりに注目だ。。
■リリース情報
2025.10.13 ON SALE
DIGITAL SINGLE「My Body」
■関連リンク
HANA OFFICIAL SITE
https://hana.b-rave.tokyo