秋の味覚がたっぷり！　FANCL令和本膳、「栗とさつまいものアフタヌーンティー」を開催

ファンケルは9月16日から11月17日までの期間限定で、ファンケル 銀座スクエア9階にある「創作料理 FANCL 令和本膳」にて、「栗とさつまいものアフタヌーンティー」（5,800円）を展開しています。

■和の職人が織り成すアフタヌーンティー

旬の栗とさつまいもをふんだんに使用し、職人が丹精込めて作り上げたアフタヌーンティー。

栗の風味を濃く感じられる「栗のプリン」をはじめ、「栗と黒豆のゼリー寄せ」や「さつまいもと栗の青汁羊羹」など、季節感をしっかりと感じられる甘味。また「鴨と松茸さつまいも甘煮」などの和食店ならではのセイボリーも魅力です。

お抹茶を含む日本茶5種と、ノンカフェインティー15種と共にしっとりと落ち着いた、和のアフタヌーンティーを楽しんではいかがでしょうか。

注意：同コースはグルテンフリー対応ではありません。小麦由来の食材を使用しているため、アレルギーを持った人は注意してください。

■公式サイト限定 選べるティースタンド

公式サイトから予約すると、「木のぬくもりあふれる螺旋型」「シックでモダンなティースタンド」「和モダンな組子プレート」の3種類からティースタンドを選ぶことができます。

◇メニュー詳細

●スープ：玄米摺り流し

●甘味5種

・栗のプリン キャラメリゼ

・さつまいもと栗の青汁羊羹

・ひとくちスイートポテト

・焼き芋クッキー

・栗と黒豆のゼリー寄せ

●前菜3種

・鴨と松茸 さつまいも甘煮

・青汁チーズ生ハム巻き

・マロングラッセと真鯛のカルパッチョ

●お食事

・サーモン玄米押し寿司

●玄米粉のスコーンたい焼き

（豆乳ホイップ、銀座はちみつ、栗さつまいもペースト）

●お茶20種 おかわり自由

【日本茶5種】

・抹茶、煎茶、釜炒り茶、ほうじ茶、玄米茶

【ノンカフェイン15種】

・ローズヒップピーチ、ブルーエルダーフラワー、リンゴとグリーンルイボス、ふわり桃の香りハーブティー、パイナップル＆ココナッツ、梅と青じそのグリーンルイボス、マスカットハーブティー、イランイランハーブティー、アサイールイボス、ドラゴンフルーツハーブティー、メイプルナッツの大麦ティー、シチリアレモン、ルイボスキャラメル、マヌカハニージンジャー、よもぎ茶

◇＜季節限定ドリンク＞オプション

「マロン風味の豆乳カフェオレ」付きプラン、または単品1,400円で用意しています。

■アフタヌーンティー概要

栗とさつまいものアフタヌーンティー

期間：2025年9月16日〜11月17日

提供時間：14:00〜17:00

料金：5,800円〜 要予約

予約URL：https://booking.resty.jp/webrsv/search/s046000701/26817

（エボル）