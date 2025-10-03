秋の味覚がたっぷり！ FANCL令和本膳、「栗とさつまいものアフタヌーンティー」を開催
ファンケルは9月16日から11月17日までの期間限定で、ファンケル 銀座スクエア9階にある「創作料理 FANCL 令和本膳」にて、「栗とさつまいものアフタヌーンティー」（5,800円）を展開しています。
■和の職人が織り成すアフタヌーンティー
旬の栗とさつまいもをふんだんに使用し、職人が丹精込めて作り上げたアフタヌーンティー。
栗の風味を濃く感じられる「栗のプリン」をはじめ、「栗と黒豆のゼリー寄せ」や「さつまいもと栗の青汁羊羹」など、季節感をしっかりと感じられる甘味。また「鴨と松茸さつまいも甘煮」などの和食店ならではのセイボリーも魅力です。
お抹茶を含む日本茶5種と、ノンカフェインティー15種と共にしっとりと落ち着いた、和のアフタヌーンティーを楽しんではいかがでしょうか。
注意：同コースはグルテンフリー対応ではありません。小麦由来の食材を使用しているため、アレルギーを持った人は注意してください。
■公式サイト限定 選べるティースタンド
公式サイトから予約すると、「木のぬくもりあふれる螺旋型」「シックでモダンなティースタンド」「和モダンな組子プレート」の3種類からティースタンドを選ぶことができます。
◇メニュー詳細
●スープ：玄米摺り流し
●甘味5種
・栗のプリン キャラメリゼ
・さつまいもと栗の青汁羊羹
・ひとくちスイートポテト
・焼き芋クッキー
・栗と黒豆のゼリー寄せ
●前菜3種
・鴨と松茸 さつまいも甘煮
・青汁チーズ生ハム巻き
・マロングラッセと真鯛のカルパッチョ
●お食事
・サーモン玄米押し寿司
●玄米粉のスコーンたい焼き
（豆乳ホイップ、銀座はちみつ、栗さつまいもペースト）
●お茶20種 おかわり自由
【日本茶5種】
・抹茶、煎茶、釜炒り茶、ほうじ茶、玄米茶
【ノンカフェイン15種】
・ローズヒップピーチ、ブルーエルダーフラワー、リンゴとグリーンルイボス、ふわり桃の香りハーブティー、パイナップル＆ココナッツ、梅と青じそのグリーンルイボス、マスカットハーブティー、イランイランハーブティー、アサイールイボス、ドラゴンフルーツハーブティー、メイプルナッツの大麦ティー、シチリアレモン、ルイボスキャラメル、マヌカハニージンジャー、よもぎ茶
◇＜季節限定ドリンク＞オプション
「マロン風味の豆乳カフェオレ」付きプラン、または単品1,400円で用意しています。
■アフタヌーンティー概要
栗とさつまいものアフタヌーンティー
期間：2025年9月16日〜11月17日
提供時間：14:00〜17:00
料金：5,800円〜 要予約
予約URL：https://booking.resty.jp/webrsv/search/s046000701/26817
（エボル）