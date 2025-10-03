ダヴ洗顔料シリーズ初！ CICA配合の「VCマイルド クリーミー泡洗顔料」発売
ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティングが展開するパーソナルビューティーケアブランド「ダヴ（Dove）」は9月22日より、「ダヴ VCマイルド クリーミー泡洗顔料」を数量限定で発売中です。
■秋のゆらぎ肌&毛穴ケアにもぴったりの泡洗顔料
ダヴ「クリーミー泡洗顔料」シリーズ初！ CICA配合処方で乾燥による肌のゆらぎをケア！
きめ細やかな濃密マイクロ泡で肌にうるおいを与えながら洗う「ダヴ クリーミー泡洗顔料」から、シリーズ初となる新配合のCICAに加えて、ビタミンC誘導体※4 を配合した「VCマイルド クリーミー」が9月22日より数量限定で新登場。
口に向けた乾燥によるゆらぎ肌と毛穴目立ちの悩みに応えCICAを新配合。人気のビタミンC誘導体も配合した処方で、やさしい泡が毛穴の汚れを落としながら、乾燥に負けないうるおう素肌を叶えます。
やさしい泡で洗うだけでしっかりうるおうダヴの「VCマイルド クリーミー」で、心地よいスキンケアを試してみてはいかがでしょうか。
※1 ツボクサエキス：整肌成分
※2 うるおいを与えることによる
※3 洗浄による
※4 アスコルビン酸テトラヘキシルデシル：保湿成分
■商品概要
商品名：ダヴ VCマイルド クリーミー泡洗顔料
内容量：150ml
価格：オープン価格
（エボル）