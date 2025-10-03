ジルスチュアート　ビューティのボディクリーム＆フレグランスグロススプレーがリニューアル。ぬくもりのある甘さで心までほぐす”ミルキーホワイトフローラル”の限定ライフスタイルアイテムも同時発売

「ジルスチュアート ビューティ」は10月3日より、ライフスタイルシリーズから、“ホワイトフローラル”の香りのボディクリームとフレグランスグロススプレーをリニューアル発売。

さらに、純白のブーケとやわらかなミルクが調和した“ミルキーホワイトフローラル”の香りのリップマスクやハンドクリーム、ヘアミルク、バスエッセンスの限定品も同時発売します。

■Sweetest Leisurely Time

少し肌寒い風が、冬の訪れを予感させる季節。温かいミルクでほっと一息つけば、たちまち身も心もほぐれていく。

純白のブーケのようなホワイトフローラルがやわらかなミルクと出会ったとき、深い幸福感を呼ぶ特別な香りが広がります。

JILL STUARTが贈る冬のライフスタイルコレクション。頭からつま先まで、うるおいと香りに包まれて甘いやすらぎのひとときに身をゆだねて。

◇ホワイトフローラル

■ジルスチュアート ホワイトフローラル ボディクリーム

こっくりなめらかなベースが、じんわりととけ込む。うるおったしなやかな肌へとみちびくボディクリーム。

リッチな使い心地で全身をうるおすボディクリームがリニューアル。こっくりとした濃密なベースがじんわりととけ込み、肌にうるおいとしなやかさをもたらします。

マドンナリリーエキスやカミツレエキス、保湿効果のあるヒアルハイドレーターなどのうるおい成分が、みずみずしく健やかな肌へとみちびきます。

ベースの濃密感がアップ。肌なじみのよいオイルの配合を増やしたため、濃厚でありながらもなめらかにのび広がり、とけ込むようになじみます。新たに加えた浸透感が高いオイルが、肌をふっくらとときほぐし、思わず触れたくなるようなやわらかな手ざわりを叶えます。

水分をたくさん抱え込むうるおい成分を新配合。角層深くまでうるおいで満たし、しっとりとした肌へとみちびきます。ベタつきを抑える処方にもこだわっているため、保湿力はアップしながらも、1年中快適な使用感です。

■ジルスチュアート ホワイトフローラル フレグランスグロススプレー

純白のブーケのような、ピュアな香りを纏わせて。上質なツヤを宿すグロスヘアスプレー。

髪全体に自然なツヤをあたえるフレグランスグロススプレーがリニューアル。長持ちする花々の香りと上質な輝きが、髪一本一本を包み込みます。

ベタつきのない軽いオイルを配合し、髪表面に重さが残らないさらさらとした使用感を実現。きめ細かく均一に噴霧でき、髪全体に自然なツヤをあたえます。キューティクル補修成分が、剥がれたキューティクルを補修し、髪表面をなめらかにととのえます。

キューティクルが剥がれる原因となる静電気を防止する成分を配合することで、さらさらとした健やかな髪をサポート。ローズヒップオイル、アルガンオイル、ヴァージンココナッツオイルなどの植物由来の保湿成分が、パサついた髪にうるおいをあたえます。

光をきれいに反射する成分にキューティクルコート効果のあるツヤ成分を新たに加えたクリスタルシャイン成分EXが、髪表面をととのえ、髪一本一本に輝くようなツヤをもたらします。

ロングラスティングフレグランス効果で、ライトフレグランスを纏っているかのように香りが長時間持続します。

◇ミルキーホワイトフローラル

■ジルスチュアート ミルキーホワイトフローラル リップマスク

ぬくもりのある甘い香りで包み、うるおいで満たす。乾燥・あれをケアしてしっとり感が続くリップマスク。

とろけるように濃密なうるおいで満たし、ふっくらやわらかな唇にみちびくリップバームから、「ジルスチュアート ホワイトフローラル リップマスク」のライトピンクにシルバーパールを配合した、ぬくもりのある甘い香りの限定品が登場。

バーム形状を保つためのワックスを最小限に抑え、ワックス以外のオイル成分の多くを、膜厚な高粘度オイルとペーストオイルで構成。唇への適度な密着感のある、やわらかなつけ心地に仕上げました。

アミノ酸系ペーストオイルがリップマスクを唇になじませ、うるおいを抱え込むオイルが水分を保持。さらにワセリンがうるおいを逃さないように包み込むことで、塗布後もみずみずしさが持続します。

ベタつきのないなめらかなつけ心地のため、リップベースとしても使用できます。お手もちのリップに保湿感を足したいとき、マットな質感のリップをツヤ仕上げで使用したいときなどに、下地として仕込むのもおすすめです。

■ジルスチュアート ミルキーホワイトフローラル ハンドクリーム ディープモイスチュア

甘く香る濃厚クリームで、おやすみ中に集中ケア。美容カプセル配合でなめらか手肌が続くハンドクリーム。

濃厚なクリームに、保湿効果がぎゅっとつまった美容カプセルを配合したハンドクリームから、手肌をぬくもりのある甘い香りで包む限定の香りが登場。

おやすみ前にマッサージするように手肌になじませると美容カプセルが崩れ、眠っている間に手肌の奥（角層）までうるおいが浸透。ハンドパック効果でなめらかな手肌をもたらします。

高い保湿効果と保護膜感がありながらも、ベタつかない心地よい使用感にこだわりました。ムルムルバターやエモリエントオイルが肌の上でとろけるようにのび広がり、かたくなった角層や手肌をやわらげます。かさつきがちな手肌を指先までうるおいで包み込んで保護し、やわらかな仕上がりを叶えます。

シュガーやマドンナリリーエキス、保湿効果のあるヒアルハイドレーターなどのうるおい成分が、みずみずしく健やかな手肌へとみちびきます。

■ジルスチュアート ミルキーホワイトフローラル ヘアミルク

木枯らしが吹くたび、ミルキーな甘さが香る。なめらかな指通りと上質なツヤをもたらすヘアミルク。

髪をうるおいたっぷりに包み込むヘアミルクから、ぬくもりのある甘い香りが限定登場。

ダメージを受けた髪を内側と外側からダブルで補修することで、髪表面がととのって指通りなめらかな手ざわりに。さらに光を多く反射するツヤ成分が、天使の輪が輝くような上質なツヤ髪を実現します。

髪をやわらかな質感に仕上げる成分が、ゴワつく髪をやわらかくほぐし、しなやかな質感をもたらします。薄い膜で髪一本一本をコートする成分が、つるつるとした指通りとまとまりのある仕上がりを叶えます。

蓄積ダメージの原因となる、ドライヤーなどの熱による髪ダメージをケアする処方で、パサつきやゴワつきのない髪へとみちびきます。UVカット成分が、髪を紫外線のダメージから保護します。

■ジルスチュアート ミルキーホワイトフローラル バスミルク

ミルキーな花々の香りが、バスルームいっぱいに。入浴後のしっとり肌を叶える2層タイプのバスミルク。

ぬくもりのある甘い香りで包みながら、お風呂上がりのしなやかな肌をもたらすバスミルクが限定登場。

ローズヒップオイル、ホホバオイルなどのエモリエントオイルがとけ込んだ透明なオイル層と、みずみずしいうるおい成分がとけ込んだピンク色のモイスチュア層からなる、2層タイプのバスミルクです。

使用前によく振ると、2層が混ざってミルキーなピンク色に。お湯に入れると乳白色に変化し、まるでエッセンスミルクに包まれているような、リラックスしたひとときを過ごせます。

ローズヒップオイル、ホホバオイルなどのエモリエントオイルが肌をしっとりととのえ、うるおいのヴェールを纏ったようなしなやかな肌へとみちびきます。

◇ブランド20周年につき特設サイトを公開中

https://www.jillstuart-floranotisjillstuart.com/site/s/20250704_20th_aniversary.aspx

■商品概要

新商品

「ジルスチュアート ホワイトフローラル ボディクリーム」

200g 3,740円

新商品

「ジルスチュアート ホワイトフローラル フレグランスグロススプレー〈ヘアトリートメント〉」

90g 2,750円

限定品

「ジルスチュアート ミルキーホワイトフローラル リップマスク」

7g 1,980円

限定品

「ジルスチュアート ミルキーホワイトフローラル ハンドクリーム ディープモイスチュア」

50g 2,860円

限定品

「ジルスチュアート ミルキーホワイトフローラル ヘアミルク」

100mL 3,080円

限定品

「ジルスチュアート ミルキーホワイトフローラル バスミルク」

250mL 3,520円

（エボル）