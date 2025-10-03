BOTANIST「泡ボディーソープ」がリニューアル。ヒノキとサンダルウッドの香りで森林浴のような爽やかさとリラックスを

I−neが展開するボタニカルライフスタイルブランド【BOTANIST】は、リニューアルした「ボタニカルボディーソープフォーム モイスト」を全国のドラッグストア・バラエティショップ （一部店舗を除く） にて10月1日より順次発売。公式オンラインストア・各ECモールにて10月3日より順次発売します。

https://www.youtube.com/watch?v=s8G018a_Rvw

■＜森林浴香る泡ボディーソープ＞リニューアルポイント

（1）フィトンチッドを含む香料を配合、森林浴をしているようなヒノキとサンダルウッドの香り

（2）従来品に比べ、1プッシュの泡量が3倍* にアップ

（3）泡持ちアップ成分*2 を追加配合、潤い満ちたへたりにくい泡を実現

（4）ヘアケアシリーズと同様、透明感のあるパッケージデザイン

* 従来品と比較した1プッシュあたりの泡量

*2 ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ポリクオタニウムー7（すべて増粘剤）

■リニューアル背景

昨今の「こすらない」美容トレンドはフェイスケアにとどまらず、泡タイプの形で幅広く波及しており、泡ボディーソープ市場が伸長していることを受け、2022年に泡ボディーソープを発売しました。

今回、3年ぶりのリニューアルでは、世界的な香りのトレンドとして注目されているウッディ系の香調「ヒノキとサンダルウッドの香り」にアップデート。アップサイクルの国産ヒノキ精油を使用した香料には、樹木が放つフィトンチッド成分を配合し、自然のやすらぎを感じられる香りに仕上げました。

また、泡量と泡質を見直すため、ポンプヘッドと成分処方を変更することで、より贅沢な洗い心地を実現。乾燥が気になり始める秋、森林浴をしているような香りに包まれながら、へたりにくい濃密泡でやさしく洗う、新体験を届けます。

◇森林浴成分 フィトンチッドとは

フィトンチッドとは、植物を意味する「フィトン」と殺菌を意味する「チッド」が組み合わさった造語。森林の中に満ちる、清涼な空気と爽やかな香りの正体が「フィトンチッド」で、植物が身を守るために出している様々な成分によって作りだされます。

■商品特長

[1] 清々しい森林浴の心地よさ「ヒノキとサンダルウッドの香り」

樹木から放たれるフィトンチッドを含む香料を配合。自然のやすらぎを感じる香りで、森林浴をしているようなリラックス空間にバスタイムを演出します。

使用シーンごとに香りの移り変わりも楽しむことができます。

（1）泡立て・塗布直後：ベルガモット、ラベンダーやユーカリなどの清々しい清涼感のある香りが広がります。

（2）洗い流し時：すっきりとしたヒノキ、透明感のあるジャスミン、ローズやミュゲなどのフローラルが香ります。

（3）タオルドライ後：高級感のあるサンダルウッドやパチョリ、まろやかなパウダリーが心地良く残ります。

[2] 1プッシュで手のひらいっぱいに広がり、へたりにくい濃密泡

ポンプヘッドを1ccから3ccに変更し、従来品に比べ1プッシュで出てくる泡量を3倍に増量しました。

また、植物由来の洗浄成分の優しさはそのままに、泡持ちアップ成分*1を追加配合することで、へたりにくい泡を実現。すぐに消えない濃密な泡が肌にぴったり密着し、贅沢な洗い心地が長続きします。

[3] 浸透*2 保湿で潤いを与える、肌なじみのよいリキッドシアバター*3 配合

皮脂に似た保湿成分を含むリキッドシアバター*3。一般的に固形原料であるシアをリキッド（液状）化したことで、肌なじみがよくすみずみまで浸透*2 します。

さらに、ボタニストのボディーケア製品に共通配合のボタニカルバターミルク®*4等の保湿成分により、潤いを保ちながら洗い上げます。

[4] 肌に優しい植物由来の洗浄成分*5 等を配合

しっとり肌へ導くアロエベラ葉エキス*5 や、植物由来の洗浄成分*6 を配合。

[5] バスルームに馴染む、シンプルなデザイン

ヘアケアシリーズのボトルと同様、BOTANISTらしい透明感のあるパッケージに変更しています。

*1 ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ポリクオタニウムー7（すべて増粘剤）

*2 角質層まで

*3 シア脂油（保湿成分）

*4 シア脂、カカオ脂、アストロカリウムムルムル種子脂、ヤシ油、アーモンド油（すべてエモリエント成分）

*5 ミリスチン酸、ラウリン酸、ラウリルベタイン（すべて洗浄成分）

*6 保湿成分

◇サステナビリティへの取り組み

同製品は環境に配慮したパッケージ素材*とアップサイクル国産ヒノキ精油の香料を使用しています。

* 本体ボトル：バイオマスPET、バイオマスインキ、バイオマス糊 / 詰替：リサイクルPET

その他、BOTANISTは「植物と共に生きる」というコンセプトのもと、様々なサステナビリティへの取り組みを進めています。

ボタニストサステナビリティサイト：https://sustainable.botanistofficial.com/

■商品概要

●ボタニスト ボタニカルボディーソープフォーム モイスト

容量／価格：500mL ／1,100円

※ヒノキとサンダルウッドの香り

●ボタニスト ボタニカルボディーソープフォーム モイスト（詰替）

容量／価格：440mL ／946円

＜発売日／流通＞

・2025年10月1日より順次：全国のドラッグストア・バラエティショップ（一部店舗を除く）

・2025年10月3日より順次：公式オンラインストア、ECモール（楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング、Qoo10、ZOZOTOWN）

BOTANIST公式HP：https://botanistofficial.com

（エボル）