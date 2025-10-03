美容系動画クリエイター・かわにしみきプロデュース「ｍuice」人気チーク・リッププランパーの限定色が待望の定番化！

SNS総フォロワー数250万人超えの美容系動画クリエイター・かわにしみきさんがプロデュースするコスメブランド「muice」は、2025年3月に限定色として発売した「ぽわんチーク ピュアミルティーピンク」と、2023年11月に限定発売した「ちゅるリップランパー ヌーディーローズ」を定番化し、9月19日より全国発売します。

■パーソナルカラー問わず、みんなにベストマッチ！

再販希望の声が多かったチーク＆リッププランパーの過去限定色が定番化！

過去に限定色として発売しSNS上でも話題となった、ニュートラルカラーで使いやすい「ぽわんチーク ピュアミルティーピンク」と、粘膜カラーがオトナかわいい口元に仕上げる「ちゅるリップランパー ヌーディーローズ」。今回、再販の声が多数上がったこの人気2アイテムの定番化が決定しました。

肌なじみの良いサラサラパウダーで、ほどよい発色がチーク初心者にも人気の「ミュアイス ぽわんチーク」。今年3月に登場した限定カラー「ピュアミルティーピンク」は、発売後すぐに完売したイエベ・ブルベ問わず使える万能カラーです。

ふんわりとやわらかいピンクの白みカラーに、ほんの少し青みをプラス。血色感と透明感の両方を叶え、あどけないかわいらしさを残しつつ、上品なオトナメイクに仕上げます。

⾼保湿×⾼密着のツヤめくリッププランパー「ちゅるリップランパー」からは、2023年11月に限定色として登場し、昨年開催した「ちゅるリップランパー総選挙（※）」では第3位にランクインした人気色「ヌーディーローズ」が定番化！

手持ちのリップの上に重ねるのはもちろん、これ1本でもナチュラルな血色感を与える#MLBBカラーのリッププランパー。粘膜ピンクがほどよいキュートさをプラスする、ブランドプロデューサー・かわにしみきさんのイチオシカラーです。

肌色問わず使える絶妙カラーのチーク＆リッププランパーをぜひゲットしてみてはいかがでしょうか？

※2024年11月に開催した期間限定POPUPイベント「muice land」にて、来場者を対象に実施（総投票数229票）

■ぽわんチーク

内側からにじみ出たような⾃然な⾎⾊感！ ぽわんと⾊づくなじみチークの人気カラーが定番化！

04 ピュアミルティーピンク

さくらのようなピンクカラー。ミルキーな色味で透明感UP

※定番化に伴い、カラー番号が変更になります。

◇ポイント

◆肌なじみの良いサラサラパウダー

こだわりのふんわりパウダーが軽い付け心地を実現。肌の上でも簡単にぼかしやすく、肌になじんでナチュラルな仕上がりに。

◆程よいシアーな発⾊

濃すぎないふんわりカラーのため、チーク初心者でもグラデーションがつくりやすいです。

◆⾃然な⾎⾊感カラー

自然な血色感を演出するのにぴったりなピンクカラーや、ヘルシーなオレンジカラーまで、誰でも使いやすい色展開です。

◇かわにしみきコメント

一見「ブルベ向き？」と思われがちですが、実はイエベさんにも馴染みのいい万能カラー。ほんのり白みがありつつ落ち着いたくすみピンクで、可愛らしさはあるのに、甘すぎず大人っぽさも出してくれます。幅広い年代の方に使っていただける色で、デイリー使いにもぴったりです♡白みピンクが苦手な方でも、白浮きしないので挑戦しやすいかと思います。定番化を機に手に取っていただけたら嬉しいです♪

■ちゅるリップランパー

高保湿×高密着。ツヤめくリッププランパーの人気カラーが定番化！

07 ヌーディーローズ

顔色をパッと明るくみせる、粘膜系ピンクカラー

※定番化に伴いカラー番号が変更になります。

◇ポイント

◆豊かな保湿美容成分でしっとり潤う唇に

保湿成分（アルガニアスピノサ核油・オリーブ果実油・ピーナッツ油・ハチミツ・スクワラン・パルミチン酸レチノール・加水分解エラスチン・加水分解コラーゲン・セラミドNP・セラミドAP・セラミドEOP・ヒアルロン酸Na・グリチルレチン酸ステアリル）

◆プランプ効果でふっくらとしたハリ

トウガラシエキス配合で、縦ジワの目立たないキメの整った唇に。

◆トリートメントしながらリップメイク

大小異なる大きさのラメ&パールを配合した（※）トリートメント効果のあるオイルリップ。

単品使いはもちろん、グロスとしてお手持ちのリップに重ねづけすることでリップメイクの幅を広げます。

※ラメ＆パール配合は03 スパークルスノー

◇かわにしみきコメント

ちゅるリップランパーシリーズの中で、個人的に一番好きなカラー！ みなさんからも「定番化して欲しい！」という声を本当にたくさん頂いていて、私も定番化を心待ちにしていたので本当にうれしいです♡パーソナルカラー問わず誰でも使いやすく、じゅわっとした血色感と女性らしいかわいらしさをプラスしてくれて、ティントに重ねても、これ1本でもしっかり発色してくれます。私はすっぴん外出時もこれさえあれば前を向いて歩けるくらい、なくてはならないお守り的なリップです♡

■商品概要

「ぽわんチーク」全3色（定番化1色） 各990円

「ちゅるリップランパー」全6色（定番化1色） 各990円

【muice公式オンラインサイト】https://muice.jp/

【取り扱い店舗】アットコスメストア、ロフト、ロフトネットストア、ハンズ、プラザ、ショップイン、アインズ&トルペ、R.O.U、イオン（一部店舗除く）

