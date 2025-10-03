SNIDEL BEAUTYから、ガラスのようなつや感を生み出す“リップ グレイズ”登場

マッシュビューティーラボが展開する、“きっと生き方すらも変えていく。わたしたちのクリーンビューティ”をコンセプトとしたビューティーブランド「SNIDEL BEAUTY（スナイデル ビューティ）」は、「リップ グレイズ」新製品9色（うち3色一部店舗数量限定色）を9月24日より予約開始、10月1日より阪急うめだ本店、ルミネ新宿2店、ルミネ有楽町店にて先行発売開始、10月3日よりSNIDEL BEAUTY全店舗および公式オンラインストア他にて新発売します。

◇LIP GLAZE

笑って、話して、時々お茶して、また笑って。私たちのおしゃべりな唇は、忙しくて楽しくて可愛い。

きちんと彩っておめかしできるルージュも必要だけど、ノールックに塗っておしゃべりに戻れる気楽なリップも女の子の人生にはマスト。チューブからそのままストローク。うるんで色づき即効チャーミング。リップラインも気にせずに、オーバーリップだってキュート。

ときめきを映し出した色たちは唇を透かすシアーカラー。どの色を塗っても“自分色”になるから、好きをためらわずにまといたい。唇と心を弾ませるプレイフルなカンバセーションリップとどこへ行く？

■SNIDEL リップ グレイズ

ガラスライクなツヤが縦ジワをカバーし、ジューシーな口元に。素の唇を透かす発色で自分色に彩る、プランプリップグロス。

ガラスコーティングのように唇に密着し、みずみずしくうるツヤに。かなえたのは、高密着・高光沢・高抱水性。機能の異なる3種のオイルをオリジナルブレンドすることによって生まれた、まさに“グレイズ”な処方。

気になる縦ジワにブレンドオイルが入り込み、ピタッと密着しながら高光沢オイルが光をリフレクトしカバーアップ。さらに高抱水性オイルがうるおいを抱え込みつつゲル化することで、ベタつくことなくツヤ膜が実現。プランプ成分*配合で、ふっくら理想の唇に。

見たままの発色をかなえながら素の唇を透かす質感は、一本でリップメイクを完成させても、手持ちのルージュに重ねてもOK。唇の色に溶け込む“似合わせ”設計で、ためらい色を似合う色に変えるマジックも。

*メントキシプロパンジオール、トウガラシ果実エキス（すべて保湿）

◇カラーラインアップ

01 Peach Cider

やわらかいミルキーコーラル。ホワイトパールで翻弄する粘膜リップに

02 Weekend Escape

キュートなブロッサムピンク。唇に花が咲いたような愛らしさを

03 Endless Laughter

みずみずしいスウィートピンク。透け感ヴィヴィッド色で唇をご機嫌に

04 Mirror Mirror

ドーリーなキャンディピンク。オトナ無垢な表情を叶える青みニュアンス

05 Cassis Milk

センシュアルなメルティローズ。じんわり高揚感がにじむ芳醇リップに

06 Milky Almond

洒落めくマカロンベージュ。アンバーニュアンスの肌映えヌード色

EX01 Inside Joke

※阪急うめだ本店限定色

多彩に瞬くスパークリングピンク。小悪魔的に惹きつけるホワイティカラー

EX02 Cheerful Retreat

※ルミネ新宿2店・ルミネ有楽町店限定色

ツヤめくエンパワリングピンク。レッドパールが表情の鮮度をアップ

EX03 Romantic Dew

※アットコスメ限定色

甘美にまばゆいシュガーライラック。ピンクの光をひそませたコケティッシュ色

◇パッケージについて

パッケージには鏡を見なくても塗れる肌あたりのいいチューブタイプを採用。おしゃべりの途中でも、さっと手軽に塗り直しが可能に。

さらにキャップはバッグやスマホチェーンにつけられるホールを備えたカスタム仕様。手のひらサイズのコンパクトリップなのでポーチインはもちろん、チャームと一緒につけたりデニムのポケットに忍ばせたりも自由。どこにでも連れ出しいつでも可愛いをチャージできる、バディなリップです。

■商品概要

「SNIDEL リップ グレイズ」新製品9色（うち3色一部店舗数量限定色） 2,530円

全国発売日：2025年10月3日

※オフィシャルオンラインストアでの発売は午前10時からを予定しています。

