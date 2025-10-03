３日前引けの日経平均株価は前日比６４７円８１銭高の４万５５８４円５４銭。前場のプライム市場の売買高概算は１２億３９４３万株、売買代金概算は２兆７５７８億円。値上がり銘柄数は１２４０、値下がり銘柄数は３２５、変わらずは５０銘柄だった。



日経平均株価は大幅続伸。前日の米株式市場では、ＮＹダウが７８ドル高となり、ナスダック指数やＳ＆Ｐ５００種株価指数も値を上げ主要３指数がそろって最高値を更新した。米追加利下げへの期待が強くハイテク株などが上昇した。これを受けた東京市場も、日経平均株価は値を上げてスタート。午前１０時過ぎには上昇幅は一時８００円を超え９月２５日につけた最高値（４万５７５４円）に迫った。ソフトバンクグループ<9984.T>が初の２万円台に乗せるなどＡＩ関連の半導体関連株を中心に買いが流入した。



個別銘柄では、アドバンテスト<6857.T>や東京エレクトロン<8035.T>が高く、キオクシアホールディングス<285A.T>が連日の急騰。米オープンＡＩとの提携が報道された日立製作所<6501.T>が大幅高となり、東京電力ホールディングス<9501.T>やソニーグループ<6758.T>が値を上げた。半面、レーザーテック<6920.T>やフジクラ<5803.T>、ＪＸ金属<5016.T>が安く、古河電気工業<5801.T>やサンリオ<8136.T>が軟調だった。



出所：MINKABU PRESS