平井堅、約5年ぶりの有観客ライブとなった『Ken′s Bar』を映像作品化

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

平井 堅のライブ映像商品『Ken Hirai Films Vol.17 Ken Hirai 30th Anniversary Ken’s Bar - One Night Special !!』が、12月3日にリリースされることが決定した。

■デビュー記念日に開催された一夜限りのスペシャルライブ

本作はデビュー30周年イヤーの幕開けとなる、デビュー記念日の5月13日に横浜アリーナにて開催された一夜限りのスペシャルライブ『Ken Hirai 30th Anniversary Ken’s Bar - One Night Special !! -』を映像作品化したもの。

『Ken’s Bar』とは、平井 堅が自身のライフワークと位置づけるコンセプトライブ。通常のコンサートとは異なり、アコースティック編成でオリジナル曲に加えて洋楽や邦楽のカバーなども披露され、会場をバーに見立てることからアルコール飲料やソフトドリンクを飲みながら音楽を聴く特別な空間を演出している。

有観客で実施となる『Ken’s Bar』は、2019年12日24日『KEN HIRAI Ken’s Bar Special!! in SHANGHAI』以来の約5年ぶりとなり、その待望のライブがパッケージ化される。

ライブでは、『Ken’s Bar』のテーマソング「even if」に加え、カバーソングとして『千と千尋の神隠し』の主題歌「いつも何度でも」も披露。さらに、代表曲「瞳をとじて」や、観客の間を移動しながら歌った「POP STAR」、ベースとボーカルのみでオーディエンスを圧倒した「哀歌（エレジー）」など、多彩な演出で魅了。約1万2,000人の観客と過ごしたプレミアムな一日を再び体感できる内容となっている。

■オリジナルアルバムのアナログレコードも同時発売！

また、12月3日にはオリジナルアルバム1st～5thまでのアナログレコードのリリースも決定している。こちらも平井 堅の歌声を余すことなく楽しめる商品になっているので、ぜひチェックしよう。

■リリース情報

2025.12.03 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Ken Hirai Films Vol.17 Ken Hirai 30th Anniversary Ken’s Bar - One Night Special !!』

＜収録曲＞※収録予定

ACT 1

01 even if

02 楽園

03 告白

04 いつも何度でも

05 One Love Wonderful World

06 瞳をとじて

07 思いがかさなるその前に・・・

ACT 2

09 POP STAR

10 太陽

11 君の好きなとこ

12 哀歌(エレジー)

13 メリー・ゴー・ラウンド・ハイウェイ

14 Love Love Love

15 LIFE is…

ENCORE

16 ノンフィクション

2025.12.03 ON SALE

ANALOG『un-balanced』

2025.12.03 ON SALE

ANALOG『Stare At』



2025.12.03 ON SALE

ANALOG『THE CHANGING SAME』



2025.12.03 ON SALE

ANALOG『gaining through losing』

2025.12.03 ON SALE

ANALOG『LIFE is…』

■関連リンク

平井 堅 30th記念スペシャルサイト

https://kh30th.net

平井 堅 OFFICIAL SITE

http://www.kenhirai.net

■【動画】平井 堅「Ken Hirai 25th Anniversary Special !! Ken’s Bar - ONLINE - (for J-LOD LIVE)」