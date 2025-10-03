にゃんこ7匹がゲートを強行突破！？家の片隅で起こった“かわいい暴動”

まるでパニック映画のワンシーンのような映像です。

7匹の猫ちゃんたちが協力して、行く手を阻むゲートを突破しようとする動画が「かわいい暴動」「プリズンブレイク」などと話題を集めています。

Xユーザーの「まつたけ」さん（以下、飼い主さん）がこのほど投稿したのは、自宅1階に設置してある白いゲートを、7匹の猫ちゃんたちが突破しようと試みるのを、ゲートの内側からとらえた動画。

様子をうかがうようにゲートの前に座り込む猫ちゃんたち。やがて1匹が鼻先でゲートの中心部をぐいっ、ぐいっと押し込みます。

するとゲートは少しずつズレていき、数秒ともたずに開放。先頭の猫ちゃんが隙間に身体を滑り込ませて、内側へと入ってきます。

途中で7匹全員が「本当にいいのかにゃ？」と様子をうかがうように硬直する瞬間があるものの、誰も何も言わないのをいいことに、そのまま次から次へと侵入。見事突破してしまうのでした。

パニック映画の脱獄シーンや暴動シーンを彷彿とさせる動画は1.2万件を超えるいいねを集め、リプライ欄や引用欄には「かわいい暴動」「プリズンブレイク」「脱走だぁー！！」といったコメントが寄せられています。

飼い主さんによると、ゲートのこちら側は玄関や洗面所、お風呂場があるゾーン。基本的には猫ちゃんたちは立ち入らせないようにしているとのこと。

今回は2か所ある留め具のうち1か所しか留めていなかったため、突破されてしまったのだとか。

突破劇が起こる前の様子をうかがってみると、最初ゲートの前にいたのは1〜2匹の猫ちゃんたち。飼い主さんが何気なくかまっていると、それを察したほかの猫ちゃんが「僕も」「私も」と次々に集結。動画のようなわちゃわちゃ状態になってしまったようです。

突破した後の猫ちゃんたちについて飼い主さんは「みんなワクワクで、玄関の方に来れて嬉しそうでした…笑」と話しています。

今回は特に問題がなかったものの、飼い主さん的にはこのゲートはできれば突破してほしくないもの。2か所とも留めているときはほとんど突破されたことはないそうですが「もし脱走してしまったら危険なので、今後は別のにゃんゲートの導入も検討していこうと思っています」と話しています。

元気にゲートを突破した猫ちゃんたちのプロフィールなどは、飼い主さんのInstagramで公開中。どんな子たちなのかが気になった方は、覗いてみては。

＜記事化協力＞

まつたけさん（@matsutake_cat）

猫ちゃんたちのプロフィール

（ヨシクラミク）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By YoshikuraMiku