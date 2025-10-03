「55X8900N」が首位！ 有機ELテレビ人気ランキングTOP10 2025/10/3
「BCNランキング」2025年9月22日〜28日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 REGZA
55X8900N（TVS REGZA）
2位 AQUOS OLED
4T-C55GQ3（シャープ）
3位 VIERA
TV-55Z90A（パナソニック）
4位 VIERA
TV-55Z95A（パナソニック）
5位 AQUOS OLED
4T-C55GQ1（シャープ）
6位 AQUOS QD-OLED
4T-C55GS1（シャープ）
7位 VIERA
TV-65Z90A（パナソニック）
7位 REGZA
55X8900L（TVS REGZA）
9位 VIERA
TV-55Z90B（パナソニック）
10位 REGZA
48X8900R（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
