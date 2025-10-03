混戦J２の順位変動に脚光「水戸の上がり方すご」「気づけば２位」。白熱のJ１昇格争い「常に４位以上にいる最強クラブ」は？
破竹の開幕６連勝。今季のJ２でシーズン当初は千葉がトップを走っていた。だが、20節から痛恨の３連敗で順位を落とすと、入れ替わって首位に立ったのが水戸。31節終了時点で、その座を守っている。
６月の指揮官交代を機に目下13戦負けなしと怒涛の追い上げを見せる長崎、手堅く勝点を積み上げている仙台や徳島などで構成される上位グループは、文字通りの混戦。首位の水戸から７位の鳥栖まで、勝点８差だ。
ここまで白熱のバトルが繰り広げられてきたJ２。Jリーグの各試合を放送する『DAZN』の公式Xが、開幕から31節までの順位変動を公開。この投稿には以下のような声があがった。
「毎年、J２はすげえなあ」
「常に４位以上にいる最強クラブ、JEFUNITED」
「水戸の上がり方すご」
「10位くらいのとき長崎の昇格は難しいと言われてたのに気づけば２位にいるのか」
「今日も今日とて鳥栖がおもしろい」
「一度も首位に立ってないんだ」
「仙台と大宮もずっと上位に位置づけてたんだな...」
「赤いチームが少ないから目立つな」
「J２青のチーム多いって」
「こうやって可視化されると凹むな」
シーズンは残り７節。最後まで目が離せない戦いが続きそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「毎年、J２はすげえなあ」開幕から31節までの順位変動をプレイバック！
